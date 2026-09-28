Match Attax celebra 20 anni: Topps rinnova le trading cards e arriva al Festival dello Sport

Topps lancia la nuova collezione Match Attax 2026/27 e festeggia i 20 anni delle famose trading cards al Festival dello Sport di Trento, con eventi e attività.

Match Attax, storica linea di trading cards calcistiche, festeggia venti anni di passione e collezionismo con una collezione completamente rinnovata firmata Topps. L'attesissima edizione 2026/27 diventa protagonista dall'1 al 4 ottobre al Festival dello Sport di Trento, offrendo ai visitatori un'occasione unica per scoprire dal vivo le nuove carte dedicate ai campioni delle tre più importanti competizioni europee: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Il settore del collezionismo sportivo in Italia si conferma in rapida crescita, raggiungendo nel primo semestre del 2026 il 17% del fatturato complessivo del mercato dei giocattoli. Le carte collezionabili restano uno dei principali motori di questa espansione, e Topps rafforza la propria leadership presentando una serie rivoluzionata ma accessibile, pensata soprattutto per i giovani e i nuovi appassionati.

La vera novità dell'edizione 2026/27 è rappresentata dal sistema di rarità intuitivo: icone e simboli permettono di distinguere rapidamente le carte comuni dalle rare e hyper rare, facilitando il gioco e lo scambio grazie a valori e statistiche subito comprensibili. Tra i protagonisti della collezione spiccano stelle del calcio europeo come Yamal, Haaland e Bellingham; a queste si affiancano design innovativi come Power Play, Signature Style, Genuine Genius e Attax Master. Non mancano le gemme esclusive come le carte 20th Anniversary, il set All-Time 100 Club e le rarissime Mystical Full-Art, distribuite con una frequenza di 1 ogni 4320 bustine.

Durante il Festival dello Sport, lo stand Topps accoglierà famiglie e tifosi con attività pensate per ogni età: dal Target Game, che introduce la nuova meccanica di rarità attraverso un tiro al bersaglio dinamico, al Memory Game digitale sui totem interattivi. L'area Trading Wall offrirà spazi dedicati allo spacchettamento e allo scambio delle carte, mentre una zona espositiva mostrerà i pezzi più ambiti del collezionismo d'élite.

L'intera gamma Match Attax 2026/27 sarà disponibile in edicola, nei negozi di giochi, nei supermercati, negli Starter Pack e nei classici Booster e Mega Tin, con gadget e attività speciali in occasione dell'evento di Trento.

Il collezionismo oggi è molto più di una semplice ricerca della carta rara: è un luogo in cui si confrontano culture e si costruisce un senso profondo di comunità, dove ogni scambio rappresenta un passo per vivere lo sport insieme.