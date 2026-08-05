Pokémon Pokopia si espande: disponibile il nuovo Pass Fondale Bolleblub su Switch 2

Pokémon Pokopia amplia il suo universo con l'arrivo del Pass di espansione Parte 1: Fondale Bolleblub, già disponibile da oggi per la console Nintendo Switch 2. Si tratta del primo dei tre contenuti scaricabili a pagamento, che introduce l'originale città sommersa Fondale Bolleblub, arricchendo notevolmente l'esperienza di gioco con nuove funzionalità e sorprese.

In questo scenario sottomarino, i giocatori possono esplorare una città interamente abitata da Pokémon, costruendo strutture subacquee sospese a diverse altezze grazie ai nuovi blocchi galleggianti. L'ambiente offre la possibilità di cooperare con Pokémon specializzati in elettrificazione per azionare sparabolle o accendere lampioni, mentre altri Pokémon idratatori aiutano nella coltivazione di cocomeri.

La nuova avventura porta con sé anche vestiti e arredi inediti, incontri con nuove specie di Pokémon e la possibilità di potenziare l'iconica mossa Surf. Tra le ulteriori innovazioni spicca la possibilità di realizzare un Sottomarino Sharpedo, elemento fondamentale per creare una suggestiva stanza che richiama una base segreta, arricchendo la componente creativa tipica del titolo.

Per tutti i giocatori, è disponibile anche l'aggiornamento gratuito 2.0.0 di Pokémon Pokopia. Nell'aggiornamento gratuito alla versione 2.0.0 è possibile incontrare il Pokémon misterioso di tipo Acqua Manaphy per imparare la nuova mossa Sub. Questa mossa permette ai giocatori di immergersi, esplorare il mondo subacqueo in compagnia di Pokémon di tipo Acqua e di costruire nuove strutture sottomarine, ampliando ulteriormente le possibilità di esplorazione e costruzione.

Con il Pass Fondale Bolleblub e la versione 2.0.0, Pokémon Pokopia inaugura una nuova era sottomarina di creatività e avventura, consolidando il suo posto tra i titoli di punta su Nintendo Switch 2.