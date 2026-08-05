Pokémon Pokopia si espande: dal 5 agosto nuovo aggiornamento e Fondale Bolleblub

Pokémon Pokopia si amplia con l'aggiornamento 2.0 e Fondale Bolleblub, la prima parte del pass di espansione ricco di Pokémon oceanici e nuovi contenuti.

Pokémon Pokopia si prepara a una nuova immersione nel suo universo accogliente con l'aggiornamento gratuito 2.0 e la prima parte del pass di espansione a pagamento, entrambi disponibili dal 5 agosto.

L'update gratuito introdurrà una novità attesa da molti fan: la mossa Sub. Grazie a questa, Ditto potrà finalmente esplorare e ricostruire le aree sommerse del gioco, ampliando le possibilità di interazione e creatività. Con Sub sarà possibile piantare erba, costruire strutture e modificare le città anche sotto l'acqua, rendendo il mondo di Pokopia ancora più ricco e modulabile.

Per chi desidera un'esperienza ancora più profonda, la Parte 1 del pass di espansione a pagamento apre l'accesso al Fondale Bolleblub: una nuova città subacquea popolata da Pokémon oceanici come Popplio, Mudkip e Corphish. Qui i giocatori potranno scoprire nuovi oggetti d'arredo a tema marino e sbloccare costumi inediti per Ditto, immergendosi in un ambiente ricco di sorprese ed elementi da collezionare. Per accedere alla nuova area sarà necessario completare la richiesta Aumenta il livello di vivibilità generale presso la Costa Uggiolina e apprendere la mossa Sub.

Oltre a esplorare la città sommersa, saranno disponibili contenuti bonus in gioco come il Progetto Motivo a tutto Ditto, mentre chi preordinerà il pass entro il 31 agosto riceverà 30 pezzi di Pokémetallo raro in omaggio.

Pokémon Pokopia si conferma un titolo di riferimento nel mondo dei cozy game, grazie alla sua atmosfera rilassata e alle possibilità di personalizzazione. Il successo riscosso fin dal lancio è stato alimentato dagli aggiornamenti costanti e da una community sempre attiva. Pokémon Pokopia si è trasformato in uno spazio di creatività e scoperta amato sia dai fan di lunga data, sia dai nuovi giocatori, rendendo ogni momento di gioco un'esperienza di pura inventiva, espressione personale e familiarità.

Il pass di espansione prevede anche due ulteriori capitoli: la Parte 2, prevista per la fine del 2026, introdurrà nuove funzionalità, mentre la Parte 3, in arrivo a inizio 2027, offrirà un'area completamente nuova tutta da esplorare. L'estate di Pokémon Pokopia si annuncia così ancora più ricca, portando i giocatori a immergersi nei misteri dell'oceano e a vivere nuove avventure in compagnia dei loro Pokémon preferiti.