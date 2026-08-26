Assetto Corsa EVO si aggiorna: nuove auto Audi e Mazda, eventi speciali e strategia avanzata

Assetto Corsa EVO annuncia un importante aggiornamento che porta il simulatore di guida a un nuovo livello di competizione e realismo. L'update 0.9 introduce una serie di novità destinate a coinvolgere ancora di più la community di piloti virtuali.



Fra le funzionalità più attese c'è il debutto degli eventi speciali, una modalità di gioco che propone scenari di gara curati dagli sviluppatori, con combinazioni selezionate di auto e tracciati. I risultati vengono registrati in classifiche online mondiali persistenti, garantendo una competizione all'insegna della meritocrazia e della sfida continua.



Altra grande novità è l'arrivo dei pit stop obbligatori nelle competizioni multiplayer. Richiesta a gran voce dalla community, questa funzione aggiunge profondità strategica alle gare online. La gestione di carburante, usura degli pneumatici e tempi di sosta ora giocano un ruolo decisivo per il successo, spingendo i piloti a pianificare accuratamente ogni dettaglio della loro corsa. Le strategie possono essere aggiustate in tempo reale attraverso l'apposito menu a schermo, permettendo di scegliere tipo di gomme, pressioni e quantità di carburante da imbarcare, con un occhio sempre rivolto ai rivali.



L'aggiornamento 0.9 porta anche tre nuove auto, accuratamente riprodotte grazie ai dati reali forniti dai produttori: Audi R8 V10 performance quattro, Audi R8 LMS GT2 e Mazda RX-7 FD Spirit R (Type A). Questi modelli vanno ad aggiungersi al già ricco garage digitale, rendendo il roster di Assetto Corsa EVO ancora più variegato e fedele alle aspettative degli appassionati.



Sotto il cofano della simulazione, KUNOS Simulazioni ha introdotto nuovi miglioramenti al force feedback, alla gestione degli input e soprattutto al modello degli pneumatici slick da competizione. Da ora, tutte le auto GT, dalla Mazda MX-5 Cup alla Ferrari F40, beneficiano di una risposta ancora più realistica e consapevole delle dinamiche di pista, segnando un deciso passo avanti in termini di coerenza e fedeltà del modello di guida.



Update 0.9 è dedicato allo spirito della competizione, offrendo ai giocatori nuove opportunità di mostrare la varietà e la profondità delle loro abilità di guida, spiegano dagli sviluppatori.



Con queste novità Assetto Corsa EVO consolida la sua posizione fra i simulatori di guida di riferimento, promettendo di evolversi ancora per offrire un'esperienza all'altezza della tradizione della saga.