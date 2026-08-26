AGON by AOC torna a Gamescom 2026: i nuovi monitor OLED ridefiniscono il gaming

AGON by AOC segna un importante ritorno a Gamescom dopo sette anni, presentando due innovativi monitor gaming che promettono di ridefinire l'esperienza visiva dei giocatori più esigenti. Dopo l'ultima partecipazione nel 2019, il brand leader mondiale nel settore dei monitor gaming mostra così la continua evoluzione nel campo dei display, puntando su tecnologie d'avanguardia e su prestazioni rivoluzionarie dedicate sia agli eSports sia agli appassionati di titoli AAA.

La vera novità arriva con i due nuovi AGON PRO QD-OLED: l'ultrawide AGP346UCSD da 34 pollici e il superwide AGP497UCZD da 48,9 pollici. Entrambi sono dotati di pannelli QD-OLED di ultima generazione, garantendo immagini nitide, colori vividi e un contrasto senza compromessi. Il modello AGP346UCSD dispone di una frequenza di aggiornamento impressionante di 360 Hz e un tempo di risposta GtG di soli 0,03 ms, abbinati a una risoluzione WQHD 21:9 che amplia notevolmente il campo visivo. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 assicura neri profondi e colori realistici, ideale per immergersi completamente nei giochi competitivi.

Il fratello maggiore, AGP497UCZD, offre uno schermo superwide in formato 32:9, di fatto equivalente a due monitor QHD da 27 pollici fusi in un'unica soluzione continua, senza interruzioni di cornici centrali. Con 240 Hz di frequenza di aggiornamento, questo display si rivolge non solo agli appassionati di FPS, ma anche agli amanti dei simulatori di guida, di volo e dei giochi open world, aumentando la percezione periferica e la fluidità delle immagini. Non manca l'attenzione alla produttività, grazie allo switch KVM integrato e alla funzione USB-C Power Delivery da 90 W.

Entrambi i monitor sono progettati per offrire la massima fedeltà cromatica con una copertura di almeno il 99% dello spazio colore DCI-P3, strumenti indispensabili per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La garanzia di tre anni, inclusa la copertura contro il burn-in OLED, conferma l'attenzione del brand verso i gamer più esigenti.

L'innovazione si vive anche dal vivo: allo stand AGON by AOC i visitatori possono testare in prima persona i nuovi monitor attraverso demo esclusive e sessioni di gioco. Grazie alla collaborazione con Counter-Strike 2, sarà possibile cimentarsi in competizioni ad alta velocità con il modello AGON PRO CS24A da 610 Hz, oltre a esplorare la nuova famiglia AGON 7 con il rivoluzionario AGP277QKDC dotato di tecnologia Tandem WOLED e Dual Frame Mode.

Al centro dello stand, un ring dedicato alla boxe arricchirà l'esperienza, mentre cinque aree di gioco permetteranno di provare la gamma completa di innovazioni, dai display esports ultra-rapidi alle esperienze immersive offerte dai nuovi OLED ultrawide e superwide. Presentando le nostre ultime innovazioni AGON PRO QD-OLED, offriamo ai gamer la velocità estrema e la qualità visiva necessarie per le competizioni professionali. Questi display rappresentano il nostro impegno nel superare i confini della tecnologia e offrire l'ecosistema più immersivo e performante possibile per i giocatori di oggi.