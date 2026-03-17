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SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

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Un racconto intimo e appassionato, una celebrazione dell’eccellenza italiana e del mito Ferrari: *Sognando Rosso* è il nuovo documentario diretto, prodotto e scritto da Manish Pandey, sceneggiatore di Senna, insieme al co‑regista Christopher M. Armstrong. La produzione sarà in prima visione su Sky Documentaries il 20 marzo alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, e successivamente su Sky Sport Arena il 27 marzo alle 22.45.

Il film ripercorre la straordinaria storia di Luca Cordero di Montezemolo, l’uomo scelto personalmente da Enzo Ferrari per riportare in alto il Cavallino Rampante, trasformandolo da leggenda sportiva a icona mondiale del lusso e dell’eleganza italiana. Attraverso un inedito incontro con Chris Harris, celebre volto di Top Gear, il documentario intreccia memoria, emozione e visione. Tra ricordi personali e rare immagini d’archivio, Montezemolo accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i decenni d’oro del motorsport, dagli anni Settanta ai Novanta, passando per i trionfi di Niki Lauda e Michael Schumacher, il legame con la famiglia Agnelli e l’eredità di Enzo Ferrari.

*Sognando Rosso* non è solo la storia di un dirigente, ma quella di un sognatore che ha saputo reinventare il mito Ferrari due volte. Dopo essere stato chiamato nel 1973 a dirigere la scuderia, Montezemolo condusse la Ferrari al titolo mondiale con Lauda nel 1975, gettando le basi di un’epoca leggendaria. Nel 1991, da presidente, ha spinto la casa di Maranello verso nuovi orizzonti, rendendola un marchio capace di competere con i più grandi nomi del lusso internazionale.

La narrazione va oltre le corse e riflette l’influenza più ampia di Montezemolo sul panorama industriale e sportivo italiano. Oltre a Ferrari, ha ricoperto incarichi di rilievo come presidente di Fiat, Maserati e Alitalia, ed è stato alla guida del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. In qualità di presidente di Confindustria, ha promosso l’artigianato e l’innovazione del “Made in Italy” nel mondo, contribuendo a raccontare un Paese che corre verso il futuro senza dimenticare la propria tradizione.

Il film, prodotto da Jiva Maya e Religion of Sports con distribuzione internazionale a cura di Fremantle, si propone come un ritratto autentico e ispirante. Montezemolo stesso racconta in prima persona la filosofia che ha guidato la sua carriera e la sua vita: “Ho vissuto la mia vita a tutta velocità e questo film cattura questo spirito – spiega Montezemolo – sullo sfondo mozzafiato della bellezza senza tempo dell’Italia. È una storia di passione, resilienza e ricerca dell’eccellenza, valori che definiscono la Ferrari e che, spero, ispirino gli altri. Dai trionfi nei campionati mondiali alle sfide che mi hanno messo alla prova, Sognando Rosso riflette non solo il mio percorso, ma anche le persone e i momenti incredibili che lo hanno plasmato.”

*Sognando Rosso* è molto più di un documentario sul mondo Ferrari: è il ritratto di un uomo che incarna lo spirito dell’Italia che sogna, lavora e non smette mai di accelerare.

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