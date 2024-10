Sondaggio Apollo Tyres: cresce la preferenza degli italiani per gli pneumatici quattro stagioni

Un nuovo sondaggio commissionato da Apollo Tyres Ltd ha rivelato che oltre tre quarti (78%) degli automobilisti italiani prenderebbe in considerazione i prodotti all season in occasione della prossima sostituzione degli pneumatici. Questi risultati indicano un aumento della popolarità degli pneumatici progettati per performare bene in tutte le condizioni atmosferiche dell’anno, comprese asciutto, bagnato e neve. In particolare, l’azienda ha posto la stessa domanda nel 2021, ottenendo una percentuale del 76% degli automobilisti italiani interessati agli pneumatici quattro stagioni.

Il marchio Vredestein, di proprietà di Apollo Tyres, ha introdotto il suo primo pneumatico all season, il Quatrac, nel lontano 1993, in un momento in cui il segmento era ancora agli inizi. Da allora, la gamma Vredestein Quatrac è stata costantemente ampliata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di veicoli, offrendo ora una scelta di misure più ampia rispetto ai concorrenti. Attualmente, la gamma include Quatrac base, Quatrac Pro e Pro+ per auto e SUV ad alte prestazioni, nonché Quatrac Pro EV, il primo pneumatico all season in Europa progettato appositamente per i veicoli elettrici.

Concepiti, sviluppati e prodotti in Europa, tutti gli pneumatici Vredestein Quatrac presentano il caratteristico disegno del battistrada a “V profonda” e un’ampia area di contatto per una migliore maneggevolezza sotto la pioggia. Tutti gli pneumatici Quatrac sono inoltre certificati per l’uso tutto l’anno grazie al marchio “Three-Peak Mountain Snowflake” impresso sul fianco.

Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres, ha dichiarato: “Gli pneumatici quattro stagioni stanno diventando sempre più popolari tra gli automobilisti che desiderano la tranquillità di affrontare in sicurezza condizioni climatiche in rapida evoluzione, tutto l’anno. Con oltre tre decenni di esperienza nei prodotti all season, gli automobilisti possono fidarsi del marchio Vredestein”.