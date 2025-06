Sony rinnova la collaborazione con Francesca Liberatore

Dopo aver collaborato al lancio della versione Smoky Pink delle cuffie WH-1000XM5, si rinnova la partnership tra Sony e la stilista Francesca Liberatore, riconosciuta per la sua estetica sofisticata, solida nei valori e permanente nel tempo oltre al suo approccio innovativo fatto di tessuti studiati ad hoc, geometrie, arte e contemporaneità.

Insieme, i due brand daranno vita a un progetto creativo che esprimerà il suo apice a settembre durante la Milano Fashion Week, dove le cuffie di Sony saranno parte dello show, integrate negli outfit disegnati dalla stilista.

A proposito della partnership, Francesca Liberatore ha sottolineato: “l’arte e la creatività per esprimersi hanno bisogno di apici di convinzione, ossessione quasi, nel voler raggiungere una visione e il miglioramento. In questo mi rivedo nella mission di un marchio come Sony dove le WH-1000XM6 rappresentano una costante ricerca di perfezione nella ricezione del suono, rendendo l’oggetto un’esperienza uditiva non comune oltre a valorizzare l’estetica.

​Attraverso la ricerca attenta di aspetti importanti della vita quotidiana, che vengono tenuti in considerazione come nella più positiva accezione del lusso, queste cuffie istruiscono il fruitore a una percezione ottimale e completa, immergendolo totalmente nella bellezza pura e sfaccettata dell’ascolto”.

Le WH-1000XM6 studiate con design minimal, linee raffinate e finiture soft-touch, le rendono il complemento ideale per l’outfit, sia questo casual o elegante: dispositivo audio di qualità, ma anche un autentico accessorio di moda, pensato per distinguersi.

Con un processore HD QN3 avanzato, 12 microfoni e algoritmi adattivi, le WH-1000XM6 offrono una cancellazione del rumore e una qualità del suono senza precedenti, migliorando significativamente l’esperienza d’ascolto in ogni ambiente.

Con tre tonalità identificative Black, Platinum Silver e Midnight Blue, le WH-1000XM6 si abbinano con naturalezza a ogni look. Il nuovo archetto non solo migliora l’ergonomia, ma diventa anche un tratto distintivo, perfetto per chi cerca stile oltre alla funzionalità.

Proprio sulle prerogative eccezionali del prodotto e sul connubio con la moda, la designer-docente chiamerà i suoi studenti del biennio specialistico di Fashion Design dell’Accademia Belle Arti di Brera a cimentarsi con un progetto di interpretazione poliedrica delle WH-1000XM6 in ambito Fashion.

Le nuove cuffie sono progettate all’insegna del design e dell’audio di alta qualità, con un occhio di riguardo all’ambiente, per questo Sony persegue uno sviluppo consapevole dei prodotti e degli imballaggi grazie all’Original Blended Material un materiale cartaceo sostenibile realizzato in bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata.