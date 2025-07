SQUARE ENIX lancia la LIFE IS STRANGE COLLECTION per PlayStation 5

La famosa casa di sviluppo di videogiochi, SQUARE ENIX, ha annunciato il lancio di una nuova raccolta fisica, la LIFE IS STRANGE COLLECTION, che sarà disponibile esclusivamente nei negozi per PlayStation 5 dal 2 ottobre 2025. Questa attesissima collezione racchiude cinque delle amate avventure narrative che hanno conquistato il pubblico e la critica in tutto il mondo, vincendo oltre 100 premi, tra cui The Game Awards, The Peabody Awards, BAFTA e GLAAD.

La LIFE IS STRANGE COLLECTION include i titoli LIFE IS STRANGE REMASTERED, LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED, LIFE IS STRANGE 2, LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS (DELUXE EDITION) e la nuova edizione LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE (ULTIMATE EDITION). In aggiunta, saranno disponibili tutti i DLC pubblicati per ciascun gioco, inclusi i bonus per il pre-ordine.

Il franchise Life is Strange è celebre per le sue storie toccanti e autentiche, intrecciate da una trama con svolte sovrannaturali. I giocatori avranno l’opportunità di riavvolgere il tempo nei panni di Max Caulfield, scoprire i segreti di Arcadia Bay con Chloe Price, intraprendere un avventuroso viaggio “on the road” con Sean Diaz e suo fratello Daniel dai poteri telecinetici, e cercare una nuova casa con Alex Chen, un’empatica dotata di poteri psichici. La collezione culmina con un ritorno insieme a Max per risolvere un complicato omicidio in due sequenze temporali.

Nella confezione, i giocatori troveranno un disco che include LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS e LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, oltre a un codice riscattabile che garantisce l’accesso ai restanti titoli e ai loro rispettivi contenuti scaricabili. Il prezzo consigliato per questa collezione esclusiva è di 69,99 €.

I pre-ordini sono già disponibili tramite il sito ufficiale di SQUARE ENIX, offrendo l’occasione ai fan di assicurarsi una copia di questa straordinaria raccolta. Con la LIFE IS STRANGE COLLECTION, SQUARE ENIX continua a cementare la sua reputazione nel creare esperienze narrative avvincenti e coinvolgenti.