Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Published

Stellantis si prepara a un ingresso in grande stile alla 102ª edizione del Salone dell’Automobile di Bruxelles, in programma dal 9 al 18 gennaio 2026. Con uno stand di 5.200 metri quadrati nel padiglione 5, il Gruppo porterà in scena 62 veicoli appartenenti a 11 marchi, rappresentando l’intera ampiezza della sua visione di mobilità: dalla micromobilità urbana al trasporto commerciale.

L’evento belga, considerato uno dei più importanti appuntamenti del settore a livello europeo con oltre 300.000 visitatori attesi e la partecipazione di 75 costruttori, sarà il palcoscenico di due anteprime mondiali: la nuova Opel Astra e la nuova Peugeot 408. Due modelli che incarnano la reinterpretazione contemporanea di due nomi storici dell’automotive. La compatta tedesca, più pulita e tecnica, esibisce il caratteristico frontale Vizor in una veste più affascinante che mai; la berlina francese, invece, evolve con linee scolpite e dettagli raffinati, ribadendo l’ambizione di andare oltre gli schemi del segmento.

Accanto a queste novità mondiali, saranno svelate tre anteprime europee. Il marchio cinese Leapmotor debutta con il suo B03X, un crossover 100% elettrico pensato per la città, dotato di tecnologie intelligenti e un design flessibile. Fiat torna protagonista con due modelli: il QUBO L, monovolume familiare versatile disponibile anche a sette posti e motorizzazione diesel, e il Fiat Professional TRIS, innovativo veicolo elettrico a tre ruote dedicato alle consegne urbane.

Stellantis proporrà anche due concept car visionarie, esempio di creatività e sperimentazione tecnologica. La Citroën Elo interpreta la mobilità responsabile e accessibile con un design compatto di 4,10 metri, capace di ospitare fino a sei persone e di trasformarsi in uno spazio multifunzionale, ideale per vivere il quotidiano con flessibilità. La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, invece, offre prestazioni da supercar con 588 kW (800 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in due secondi e trazione integrale, unendo tecnologia e passione anche nel mondo virtuale grazie alla versione disponibile nel videogioco *Gran Turismo 7*.

Undici marchi sotto un unico tetto racconteranno il volto poliedrico di Stellantis. Alfa Romeo presenterà un’anteprima speciale e la nuova Tonale al debutto sul mercato belga. DS Automobiles porterà i modelli DS N°4 e DS N°8 e omaggerà il reparto corse DS Performance con la monoposto elettrica DS E-TENSE FE25 e una nuova creazione esclusiva. Jeep® svelerà in anteprima la Avenger Black Edition e la nuova Compass 4xe nel suo debutto mondiale, affiancate dalla Wagoneer S per il mercato europeo.

Anche Lancia sarà protagonista con la Ypsilon HF Integrale, vettura da rally destinata alla categoria WRC2, simbolo della rinascita sportiva del marchio. Maserati completerà l’esposizione con il suo lusso in chiave elettrificata: in mostra le nuove MCPURA Cielo, GranCabrio e Grecale Folgore, insieme alla serie speciale Grecale Lumina Blu al debutto nel Benelux.

L’appuntamento belga avrà un significato particolare anche per un altro motivo: il premio “Auto dell’Anno” (Car of the Year – COTY) verrà assegnato proprio durante la kermesse, e Stellantis è in lizza con due finaliste tra le sette selezionate, la Citroën C5 Aircross e la Fiat Grande Panda. L’azienda vivrà questo momento simbolico con la leadership di Emanuele Cappellano, neo nominato COO per l’Europa allargata, alla sua prima uscita pubblica in occasione di un grande evento del settore.

Nel corso della giornata di apertura, il 9 gennaio, si svolgerà un intenso programma di conferenze stampa, tutte previste nel padiglione 5: si partirà alle 8.20 con Leapmotor, seguita a intervalli regolari da Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Citroën, DS, Jeep e Lancia.

Con la sua presenza al Salone di Bruxelles 2026, Stellantis ribadisce la centralità dell’innovazione, dell’elettrificazione e della diversificazione dell’offerta. La molteplicità di modelli e visioni testimonia la volontà del Gruppo di offrire soluzioni di mobilità per ogni esigenza, mantenendo saldi i valori di tecnologia, design e sostenibilità che ne guidano lo sviluppo futuro.

