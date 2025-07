Stellantis: al via la produzione del Cargo Box BEV e Veicoli Ricreativi Elettrici ad Atessa

Stellantis Pro One annuncia l’inizio di una nuova fase produttiva nello stabilimento italiano di Atessa, con l’avvio della produzione di nuove versioni del Large Van “Cargo Box” e dei veicoli ricreativi BEV. Questo passo sottolinea l’impegno dell’azienda nel campo delle tecnologie a zero emissioni e delle soluzioni personalizzate per i clienti professionali.

L’innovazione principale riguarda il Cargo Box BEV, un veicolo commerciale leggero di grande capacità progettato per rispondere alle esigenze di spazio e sostenibilità. “Il lancio del Cargo Box BEV conferma il percorso di eccellenza di questo stabilimento, dedicato a rispondere in modo rapido e proattivo alle esigenze dei nostri clienti professionali secondo principi di efficienza, massima qualità e time to market,” ha dichiarato Anne Abboud, responsabile della divisione Stellantis Pro One.

Una delle caratteristiche notevoli del Cargo Box è la sua eccezionale capienza di 18,3 m³ e la possibilità di espansione a 20,5 m³ con la configurazione L4. Equipaggiato con una batteria da 110 kWh, il veicolo offre un’autonomia di guida fino a 323 km, permettendo così un utilizzo efficace sia per piccole imprese che per grandi flotte.

Lo stabilimento di Atessa, inaugurato nel 1981, è un pilastro della produzione Stellantis in Europa, noto per l’innovazione e la personalizzazione avanzata. Con una superficie di oltre 1,2 milioni di metri quadrati, è il più grande centro europeo dedicato esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri e si distingue per una linea di assemblaggio di 15 km e la possibilità di gestire oltre 1.200 configurazioni differenti.

Un altro aspetto chiave è il programma Stellantis CustomFit, che integra richieste specifiche dei clienti direttamente nel processo produttivo, garantendo standard elevati di qualità e tempi di consegna ridotti. Come osservato da Arnaud Leclerc, responsabile globale di Stellantis CustomFit, “La capacità di produzione diretta dei nostri stabilimenti nel settore CustomFit è integrata e ampliata da una rete globale di 550 partner autorizzati che interagiscono con la nostra rete ufficiale, creando così un network di punti di contatto estremamente capillare.”

Stellantis Pro One non solo si impegna nell’innovazione per i veicoli commerciali, ma mantiene una leadership evidente nel settore dei veicoli ricreazionali, con il Fiat Professional Ducato che si afferma leader assoluto e la preparazione al lancio di una gamma BEV dedicata. “Operiamo in questo segmento dal 2006 e non abbiamo mai smesso di innovare e di dialogare costantemente con i produttori di RV,” aggiunge Arnaud, sottolineando l’importanza del continuo dialogo con i partner e la ricerca di soluzioni pratiche e sostenibili.

Con oltre 20.000 punti vendita e officine in tutto il mondo, Stellantis Pro One continua a fare progressi significativi nel mercato, contribuendo alla visione globale di un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.