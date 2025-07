Stellantis avvia la rivoluzione della mobilità con l’integrazione di 4screen

In un’epoca in cui la tecnologia di bordo sta ridefinendo l’esperienza di guida, Stellantis ha annunciato una partnership rivoluzionaria con 4screen per migliorare la comodità dei conducenti attraverso servizi di mobilità in tempo reale basati sulla posizione. L’annuncio dell’integrazione di 4screen nelle vetture Stellantis promette di trasformare l’infotainment in un compagno di viaggio intelligente e proattivo.

Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici globali, e 4screen, piattaforma pionieristica di interazione con il conducente, si sono uniti per offrire ai clienti un’esperienza di guida più comoda e intuitiva. I servizi, disponibili su alcuni modelli di FIAT, Jeep e Ram con sistemi Uconnect 4 o Uconnect 5, permetteranno ai conducenti di accedere a contenuti in tempo reale e basati sulla posizione geografica. Questo nuovo sistema consentirà di esplorare i dintorni, accedere a offerte speciali e visualizzare punti di interesse rilevanti come ristoranti, stazioni di servizio o ricarica, e molto altro, direttamente dallo schermo del veicolo.

I clienti potranno beneficiare di un’esperienza personalizzata, ottenendo risultati filtrati per mostrare solo le opzioni più pertinenti in base al viaggio in corso. Il servizio, già attivo su alcuni veicoli, verrà esteso progressivamente ad altri marchi e mercati. “Il nostro obiettivo è fornire tecnologie connesse che portino un valore reale ai nostri clienti,” ha dichiarato Cristiani Campos, Senior Vice President, Software Business Unit di Stellantis. “Grazie alla partnership con 4screen possiamo fornire contenuti pertinenti e utili, in base alle esigenze, nel momento e nel luogo giusto, secondo le esigenze del conducente.”

Con una presenza significativa in Nord America e Europa, Stellantis mira a creare un ecosistema di mobilità che non solo colleghi i conducenti ai loro dintorni, ma che lo faccia in modo sicuro e senza distrazioni. I punti di interesse sono presentati in un formato non invasivo, evitando un sovraccarico di informazioni mentre il conducente è alla guida. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Stellantis che ci permette di offrire un’esperienza di guida più ricca su più marchi e mercati”, ha affermato Fabian Beste, CEO e Co-Founder di 4screen.

L’implementazione di questi servizi attraverso aggiornamenti over-the-air assicura che i clienti Stellantis possano iniziare a usufruire immediatamente delle innovazioni nei loro veicoli compatibili. Questa integrazione rappresenta un passo significativo verso una guida più connessa ed efficiente, in linea con l’impegno di Stellantis di fornire ai propri clienti tecnologie all’avanguardia che semplificano la loro esperienza di guida.