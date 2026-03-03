Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Il mese di febbraio 2026 ha confermato il momento particolarmente positivo per Stellantis. Il Gruppo ha registrato in Italia una crescita del 27,7%, pari a oltre il doppio rispetto all’aumento dell’intero mercato nazionale, fermatosi al 14,04%. Con 53.592 immatricolazioni complessive, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 34%, in rialzo di 3,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo le analisi elaborate da Dataforce.

La leadership del gruppo si è riflessa in modo evidente nella classifica dei modelli più venduti nel Paese. Le prime quattro posizioni sono state tutte occupate da vetture del gruppo Stellantis: al primo posto la Fiat Pandina con 12.612 immatricolazioni e una quota di mercato dell’8%, seguita da Jeep Avenger (5.893 unità e 3,7%), Fiat Grande Panda (5.500 e 3,5%) e Leapmotor T03 (4.776 e 3,03%). Nella top ten figura anche la Citroën C3, sesta con 3.134 immatricolazioni e una quota del 2%.

Fiat continua a guidare il mercato italiano con 21.269 immatricolazioni e una quota del 13,5%, in crescita di 2,8 punti rispetto a febbraio 2025. Nel canale “Privati”, Fiat ha registrato 10.490 unità vendute, pari a una quota del 12,7%. La Fiat Pandina si è confermata come la vettura più venduta dell’intero mercato, con quasi 26.000 unità immatricolate nei primi due mesi dell’anno. Anche Grande Panda continua a consolidare la propria presenza, con 5.500 immatricolazioni solo nel mese di febbraio.

Un capitolo importante della crescita del gruppo arriva dal fronte elettrico. Leapmotor ha messo a segno un risultato eccezionale, rafforzando la sua posizione nel mercato italiano della mobilità a zero emissioni. A febbraio il marchio, nato dalla joint venture Leapmotor International sotto l’egida di Stellantis, ha totalizzato 5.006 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 3,2% del mercato vetture complessivo e del 6% nel segmento privati. Questa performance rappresenta un incremento straordinario del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il modello T03 si è imposto come l’auto elettrica più venduta in Italia, consentendo a Leapmotor di conquistare il primo posto nel mercato complessivo BEV, con una quota del 39,3%, e nel canale dei privati, dove ha raggiunto il 51,4%. Si tratta di un risultato che conferma la leadership assoluta del brand nella mobilità elettrica anche nel primo bimestre del 2026.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional ha rinnovato la propria leadership in Italia, con 3.640 immatricolazioni e una quota del 23,7%. Il marchio domina tutti i segmenti in cui opera: Ducato guida tra i Large Van, Scudo nei Medium Van, Doblò nei Compact Van e Panda Van nella categoria “Car Derived”.

Le cifre di febbraio dimostrano la solidità della strategia di Stellantis e la capacità del gruppo di affrontare con successo la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. Con marchi fortemente radicati nel mercato italiano come Fiat, Jeep, Citroën e con l’ascesa di Leapmotor nel settore elettrico, il gruppo consolida la propria posizione come principale costruttore automobilistico nel Paese.

Stellantis prosegue così il suo percorso verso gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, volto a trasformare la società in un’azienda tecnologica della mobilità a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, continuando a creare valore per clienti e stakeholder.