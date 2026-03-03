Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Published

Il mese di febbraio 2026 ha confermato il momento particolarmente positivo per Stellantis. Il Gruppo ha registrato in Italia una crescita del 27,7%, pari a oltre il doppio rispetto all’aumento dell’intero mercato nazionale, fermatosi al 14,04%. Con 53.592 immatricolazioni complessive, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 34%, in rialzo di 3,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo le analisi elaborate da Dataforce.

La leadership del gruppo si è riflessa in modo evidente nella classifica dei modelli più venduti nel Paese. Le prime quattro posizioni sono state tutte occupate da vetture del gruppo Stellantis: al primo posto la Fiat Pandina con 12.612 immatricolazioni e una quota di mercato dell’8%, seguita da Jeep Avenger (5.893 unità e 3,7%), Fiat Grande Panda (5.500 e 3,5%) e Leapmotor T03 (4.776 e 3,03%). Nella top ten figura anche la Citroën C3, sesta con 3.134 immatricolazioni e una quota del 2%.

Fiat continua a guidare il mercato italiano con 21.269 immatricolazioni e una quota del 13,5%, in crescita di 2,8 punti rispetto a febbraio 2025. Nel canale “Privati”, Fiat ha registrato 10.490 unità vendute, pari a una quota del 12,7%. La Fiat Pandina si è confermata come la vettura più venduta dell’intero mercato, con quasi 26.000 unità immatricolate nei primi due mesi dell’anno. Anche Grande Panda continua a consolidare la propria presenza, con 5.500 immatricolazioni solo nel mese di febbraio.

Un capitolo importante della crescita del gruppo arriva dal fronte elettrico. Leapmotor ha messo a segno un risultato eccezionale, rafforzando la sua posizione nel mercato italiano della mobilità a zero emissioni. A febbraio il marchio, nato dalla joint venture Leapmotor International sotto l’egida di Stellantis, ha totalizzato 5.006 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 3,2% del mercato vetture complessivo e del 6% nel segmento privati. Questa performance rappresenta un incremento straordinario del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il modello T03 si è imposto come l’auto elettrica più venduta in Italia, consentendo a Leapmotor di conquistare il primo posto nel mercato complessivo BEV, con una quota del 39,3%, e nel canale dei privati, dove ha raggiunto il 51,4%. Si tratta di un risultato che conferma la leadership assoluta del brand nella mobilità elettrica anche nel primo bimestre del 2026.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional ha rinnovato la propria leadership in Italia, con 3.640 immatricolazioni e una quota del 23,7%. Il marchio domina tutti i segmenti in cui opera: Ducato guida tra i Large Van, Scudo nei Medium Van, Doblò nei Compact Van e Panda Van nella categoria “Car Derived”.

Le cifre di febbraio dimostrano la solidità della strategia di Stellantis e la capacità del gruppo di affrontare con successo la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. Con marchi fortemente radicati nel mercato italiano come Fiat, Jeep, Citroën e con l’ascesa di Leapmotor nel settore elettrico, il gruppo consolida la propria posizione come principale costruttore automobilistico nel Paese.

Stellantis prosegue così il suo percorso verso gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, volto a trasformare la società in un’azienda tecnologica della mobilità a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, continuando a creare valore per clienti e stakeholder.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Motori

Opel protagonista a “Scherzi a Parte” con Corsa e Frontera

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Caberg amplia la gamma del DRIFT EVO II Carbon con due nuove configurazioni cromatiche pensate per rafforzarne il posizionamento nel segmento sport-touring di alta...

1 ora ago

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

In occasione dell’84° weekend della Daytona 200, in programma dal 5 al 7 marzo 2026, BMW Motorrad presenta la spettacolare BMW R 1300 R...

1 ora ago

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

A febbraio, il mercato automobilistico italiano registra una crescita complessiva del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, proseguendo il trend positivo iniziato a...

3 ore ago

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Dal 27 febbraio al 19 aprile 2026 il prestigioso museo Autoworld di Bruxelles ospita la mostra “Lancia 120 Years – Innovation Through Italian Design”,...

4 ore ago