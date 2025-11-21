Stellantis-CRF protagonista a Torino: innovazione e ricerca per la mobilità sostenibile

Dal 17 al 19 novembre 2025, il Politecnico di Torino ha ospitato la terza edizione di “Towards the Sustainable Vehicle Era”, evento internazionale che ha riunito accademici, ricercatori e imprese attorno alle nuove sfide della mobilità intelligente e sostenibile. In questa cornice, Stellantis-CRF si è distinta come protagonista, presentando progetti e soluzioni tecnologiche avanzate che confermano il suo ruolo di leadership nella transizione ecologica e digitale del settore automotive.

L’iniziativa si è aperta presso la Pista 500 del Lingotto, dove i partecipanti hanno potuto ammirare prototipi di veicoli innovativi. Stellantis-CRF ha mostrato un dimostratore basato sulla Fiat 500e, dotato di sistema di pompa di calore indiretta di nuova generazione, sviluppato per ottimizzare la gestione termica e migliorare l’efficienza energetica complessiva.

Durante la seconda giornata, il 18 novembre, si è tenuto un workshop dedicato alle tecnologie per l’elettrificazione e la mobilità del futuro. L’incontro ha favorito il dialogo tra università e industria, incoraggiando la co-creazione e il trasferimento tecnologico. In questa occasione, Marco Tonetti, Tech Research South Europe Coordinator, ha presentato lo studio “Joint Research for a Sustainable Electrified Mobility Future”, illustrando le attività congiunte tra Stellantis-CRF e il Politecnico di Torino. Lo studio mette in luce lo sviluppo di componenti strategici come batterie avanzate, convertitori di potenza ad alta efficienza e motori elettrici senza terre rare, soluzioni pensate per garantire sostenibilità e competitività industriale.

Il programma si è concluso il 19 novembre con la sessione dedicata ai risultati del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Nell’ambito dello Spoke 2 “Sustainable Road Vehicle”, Stellantis-CRF ha presentato tre progetti tecnologici realizzati nel quadro della ricerca applicata. L’ingegnere Patrizio Turco (Tech Research) ha illustrato “Main Stellantis-CRF’s outcomes & Vehicle scenario overview”, mettendo in evidenza i principali risultati e prospettive del programma di sviluppo.

Il primo progetto, un sistema termico compatto con refrigerante naturale, rappresenta un passo avanti nella gestione del calore dei veicoli elettrici, garantendo maggiore efficienza e ridotto impatto ambientale. Il secondo, dedicato alla gestione termica predittiva integrata con il navigatore, sfrutta algoritmi di Model Predictive Control per ottimizzare in tempo reale i consumi energetici in base al percorso. Il terzo introduce un pacco batteria con contattori a stato solido e gestione wireless del Battery Management System, pensato per ridurre il peso e facilitare il riutilizzo delle celle in applicazioni di seconda vita come i sistemi di accumulo per energie rinnovabili.

Queste innovazioni si inseriscono nel percorso strategico del gruppo verso una mobilità sempre più decarbonizzata, efficiente e digitale. I risultati presentati a Torino testimoniano l’impegno concreto di Stellantis-CRF nel tradurre la ricerca scientifica in soluzioni reali per la mobilità del futuro, rafforzando la collaborazione tra il mondo industriale e quello accademico.