Stellantis e Bolt uniscono le forze per accelerare la guida autonoma in Europa

Stellantis e Bolt hanno annunciato una nuova partnership strategica volta ad accelerare la diffusione della mobilità senza conducente su larga scala in Europa. L’accordo, firmato ad Amsterdam e Tallinn il 9 dicembre 2025, prevede la collaborazione tra il colosso automobilistico e la piattaforma europea di mobilità per lo sviluppo e la sperimentazione di veicoli a guida autonoma di livello 4, cioè completamente privi di conducente.

La sinergia tra i due gruppi punta a integrare le Piattaforme AV-Ready di Stellantis, in particolare la eK0 per furgoni di medie dimensioni e la STLA Small, con l’ampia rete di servizi di Bolt, già operativa in oltre 50 Paesi e 23 Stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è offrire ai cittadini europei soluzioni di mobilità condivisa completamente autonome, conformi ai più elevati standard di sicurezza, affidabilità e cybersecurity.

Le prime sperimentazioni su strada inizieranno nel 2026, con un programma graduale che partirà dai prototipi e si evolverà in flotte pilota, fino alla produzione su scala industriale prevista entro il 2029. Entro il 2035, Bolt mira a mettere a disposizione dei propri utenti 100.000 veicoli autonomi integrati nella propria piattaforma.

Per Stellantis, la collaborazione rappresenta un’estensione del suo ecosistema di partner in Europa e un tassello chiave nella strategia globale per la mobilità senza conducente. Le piattaforme AV-Ready, progettate per essere flessibili e scalabili, integrano sensori avanzati e capacità di calcolo elevate, riducendo i costi totali di proprietà e migliorando al tempo stesso le prestazioni di sicurezza.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Le nostre Piattaforme AV-Ready sono progettate per garantire la massima flessibilità, in modo da offrire la migliore esperienza possibile ai clienti europei. Le flotte a guida autonoma possono anche contribuire a ridurre l’impronta di carbonio favorendo una mobilità condivisa più efficiente, riducendo traffico ed emissioni. La collaborazione con Bolt ha l’obiettivo di rendere questa una realtà, unendo la nostra esperienza ingegneristica alla loro capacità operativa, con l’intento di rendere la mobilità senza conducente una realtà affidabile nella vita quotidiana europea”.

A queste parole si è aggiunto Markus Villig, fondatore e CEO di Bolt, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Questa partnership unisce due aziende che conoscono a fondo le dinamiche del mercato europeo. Grazie all’integrazione delle Piattaforme AV-Ready™ di Stellantis e alla nostra esperienza operativa, puntiamo a offrire la migliore gamma di veicoli autonomi, pensata per le esigenze europee e conforme agli standard europei, destinata a milioni di utenti. L’accordo segna un passo decisivo verso la nostra ambizione di rendere disponibili 100.000 veicoli autonomi sulla piattaforma Bolt entro il 2035”.

Entrambe le aziende collaboreranno con le autorità di regolamentazione europee per garantire un approccio responsabile ai test, alla certificazione e alla diffusione dei veicoli autonomi, in linea con gli standard di sicurezza e di protezione dei dati richiesti in Europa.

Il memorandum firmato tra le due società non ha valore vincolante ma delinea l’intenzione condivisa di sviluppare un sistema di guida autonoma sicuro, sostenibile e accessibile, che favorisca la transizione verso una mobilità più efficiente e a ridotto impatto ambientale.

Bolt, oggi attiva in oltre 600 città e con più di 200 milioni di utenti a livello globale, si conferma una delle aziende europee più dinamiche nel settore della mobilità condivisa, mentre Stellantis rafforza la propria visione di un futuro in cui la tecnologia si mette al servizio di un trasporto urbano più intelligente e sostenibile.

Con questa collaborazione, due attori chiave del panorama europeo si preparano a ridisegnare il modo di muoversi nelle città, con l’obiettivo comune di trasformare in realtà, entro il prossimo decennio, la mobilità autonoma per tutti.