Stellantis e Saft rivoluzionano l’elettrico con il sistema IBIS integrato

Stellantis, in collaborazione con Saft, filiale di TotalEnergies, ha presentato un prototipo innovativo di veicolo dotato del Intelligent Battery Integrated System (IBIS), un passo decisivo che segna una svolta nell’ambito dell’elettrificazione per applicazioni energetiche mobili e fisse. Questo annuncio rappresenta l’inizio di test su strada reali, posizionandosi come pietra miliare nella ricerca di efficienza e sostenibilità.

Il sistema IBIS rivoluziona l’architettura del powertrain elettrico grazie all’integrazione delle funzioni di inverter e caricatore direttamente nella batteria. Questa soluzione consente di semplificare la manutenzione eliminando componenti separati tradizionalmente utilizzati e si adatta indifferentemente sia per la corrente alternata che per la corrente continua. “Questo progetto riflette la nostra convinzione che la semplificazione è innovazione”, afferma Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis.

Il primo veicolo completamente funzionante con tecnologia IBIS è la Peugeot E-3008, costruita sulla piattaforma STLA Medium, segno concreto di anni di lavoro collaborativo tra Stellantis, Saft, e partner come E2-CAD e Sherpa Engineering. Questa iniziativa è sostenuta da istituti di ricerca francesi di spicco, come il CNRS e l’Université Paris-Saclay.

I vantaggi del sistema sono molteplici: l’efficienza energetica migliorata del 10% secondo il ciclo WLTC, un aumento di potenza del 15% con le stesse dimensioni di batteria, e una riduzione del peso di circa 40 kg. Oltre a ciò, si evidenzia un risparmio nello spazio di 17 litri, un’importante caratteristica per migliorare l’aerodinamica e la flessibilità di design. La tecnologia IBIS riduce tempi di ricarica del 15%, dimostrando immediatamente la sua efficacia.

Hervé Amossé, EVP Energy Storage Systems di Saft, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “Integrando la tecnologia IBIS nelle nostre applicazioni di nuova generazione, stiamo aprendo una nuova era di soluzioni energetiche intelligenti, flessibili e sostenibili”.

Il futuro del progetto, supportato dal governo francese mediante il piano France 2030, prevede reali applicazioni alla fine del decennio con test su larga scala e l’espansione dell’architettura IBIS anche in settori come il ferroviario, aerospaziale, marittimo e centri dati.