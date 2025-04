Stellantis e Valeo accelerano l’economia circolare con proiettore LED e display infotainment rigenerati

In occasione della Rematec Trade Fair di Amsterdam, Stellantis N.V. e Valeo hanno ribadito la loro solida partnership e il loro impegno congiunto verso un modello di business basato sull’economia circolare, presentando due nuovi prodotti rigenerati all’avanguardia: il primo proiettore a LED rigenerato prodotto in Europa e un display di infotainment per veicoli.

La collaborazione di lunga data tra Stellantis e Valeo si fonda su una visione condivisa: estendere il ciclo di vita dei prodotti automobilistici senza scendere a compromessi sulla qualità, riducendo al contempo gli sprechi, l’utilizzo di risorse vergini e l’impronta di carbonio, generando valore economico sostenibile. Questo approccio si inserisce perfettamente negli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione di entrambe le aziende: Stellantis punta a diventare leader nel settore raggiungendo le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, mentre Valeo, con il suo programma CAP 50, si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’economia circolare, e in particolare la rigenerazione, rappresentano pilastri fondamentali di queste strategie.

La rigenerazione è descritta come un processo industriale standardizzato che permette di prolungare la vita utile di un prodotto usato, ripristinandone le prestazioni e la funzionalità originarie. I prodotti rigenerati offrono la stessa garanzia dei ricambi nuovi nell’ambito dell’offerta Parts & Services di Stellantis, sottolineando l’affidabilità che rende la rigenerazione una componente cruciale delle strategie di economia circolare di entrambe le aziende.

Stellantis e Valeo continuano ad espandere il loro portafoglio di prodotti rigenerati, ponendo una forte enfasi sull’innovazione in questo campo. La presentazione congiunta del faro a LED rigenerato, il primo di questo tipo prodotto da Valeo, è un risultato significativo di questa collaborazione e testimonia l’impegno congiunto verso la sostenibilità. Il processo di rigenerazione consente di riutilizzare fino al 50% delle materie prime recuperate da un faro a LED giunto a fine vita, inclusi componenti di alto valore come il modulo LED stesso, con una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 70% rispetto alla produzione di un proiettore nuovo. Questa iniziativa offre anche nuove opportunità per le attività industriali di Valeo, contribuendo al rafforzamento degli stabilimenti di Chrzanow in Polonia e Angers in Francia. Stellantis si posiziona come il primo costruttore automobilistico a integrare questo prodotto nella sua offerta di ricambi in Europa. Il faro sarà disponibile nella gamma SUSTAINera REMAN a partire dalla fine del primo semestre del 2025, inizialmente per i modelli Peugeot 3008 e 5008, seguiti dalla Peugeot 508.

Il display di infotainment rappresenta il terzo prodotto rigenerato sviluppato da Valeo in collaborazione con Stellantis. Questi componenti di valore, spesso dismessi, vengono ora recuperati e rigenerati presso il Circular Electronics Lab di Valeo a Nevers, in Francia, lo stesso sito dove viene rigenerata la telecamera da parabrezza. Disponibile nella gamma SUSTAINera a partire da giugno, il display potrà essere montato su diversi modelli: Peugeot 308, Citroën C3 e C3 Aircross, DS DS3 Crossback, Opel Grandland X, Corsa e Mokka.

Forte di una presenza globale e di oltre 40 anni di esperienza nella rigenerazione, Valeo vanta un ampio portafoglio di prodotti meccanici rigenerati, tra cui motorini di avviamento, alternatori, compressori per climatizzatore, pinze dei freni e volani a biomassa, destinati a tutte le marche automobilistiche. Attualmente, Valeo rigenera un milione di prodotti all’anno e punta a raddoppiare questa cifra entro il 2030, ampliando ulteriormente il proprio impatto sull’economia circolare.

Attraverso l’etichetta SUSTAINera, Stellantis offre una vasta gamma di ricambi auto rigenerati, comprendente 12.000 codici prodotto distribuiti su oltre 40 diverse linee di prodotto. Il portfolio Stellantis include motorini di avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pinze dei freni, moduli di controllo elettronico, unità di controllo, sistemi multimediali, serbatoi SCR, trasmissioni, motori e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e l’economia circolare in tutto il ciclo di vita del veicolo.