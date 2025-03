Stellantis: i marchi italiani sono Automotive Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici

Un’alleanza strategica tra il mondo dell’automobile e lo sport: la Fondazione Milano Cortina 2026 e Stellantis hanno annunciato una partnership che vedrà i marchi italiani del gruppo diventare Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Un accordo che sottolinea il legame tra eccellenza, innovazione e sostenibilità, principi fondamentali sia per l’industria automobilistica sia per l’evento sportivo internazionale.

Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati si uniscono per supportare la mobilità dei Giochi, fornendo una flotta di vetture destinate all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. L’impegno di Stellantis garantirà spostamenti efficienti e sostenibili durante tutta la durata dell’evento, contribuendo al successo della kermesse sportiva.

I Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano una vetrina senza precedenti per l’Italia: più di 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e 6 sport Paralimpici, il tutto ambientato negli spettacolari scenari naturali italiani. L’evento, oltre ad incarnare i valori dell’inclusione e della ricerca dell’eccellenza, sarà anche un’opportunità unica per valorizzare il made in Italy nel settore automobilistico.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata. Questo progetto dimostra che si può fare, tutti insieme e in Italia”. Un’affermazione che sottolinea la volontà di Stellantis di essere protagonista di un’iniziativa che coinvolge l’intero Paese.

Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, ha evidenziato l’importanza della collaborazione: “Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l’organizzazione dei Giochi. Le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni”. Ha inoltre sottolineato come i marchi italiani di Stellantis abbiano reso l’Italia competitiva a livello internazionale, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e al design, caratteristiche perfettamente in linea con lo spirito dell’evento.

Questa partnership tra Stellantis e Milano Cortina 2026 rappresenta non solo un supporto logistico fondamentale per la riuscita dei Giochi, ma anche una celebrazione della tradizione e dell’innovazione italiana nel settore automobilistico. L’evento sarà una vetrina globale per il design, la tecnologia e la mobilità sostenibile, ribadendo ancora una volta la capacità dell’Italia di eccellere in ogni ambito.