Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Nel mese di settembre 2025, Stellantis ha registrato un aumento dell’11,5% nelle vendite di vetture passeggeri nell’UE30, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato ha permesso al gruppo di rafforzare la sua leadership soprattutto nel segmento delle vetture ibride, con una quota di mercato YTD del 15,2%, superiore di 4,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024.

Questo successo è stato trainato, in modo particolare, dalla strategia “smart car” e dai modelli di punta come Citroën C3, C3 Aircross, FIAT Grande Panda e Opel Frontera. Questi veicoli hanno incrementato notevolmente il ritmo di acquisizione ordini, contribuendo significativamente al mantenimento della leadership nel segmento strategico delle vetture ibride, che include sia i veicoli plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) che i hybrid electric vehicles (HEV).

Nel terzo trimestre, Stellantis ha venduto complessivamente 422.000 unità di vetture passeggeri, registrando un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha permesso all’azienda di incrementare la sua quota di mercato totale dello 0,1 punti percentuali, grazie ai brand Citroën (+0,3pp), FIAT (+0,1pp) e Opel (+0,1pp).

Tra i quattro paesi che hanno mostrato una crescita della quota di mercato totale, l’Italia ha registrato un incremento del 2,8% su base annua. I modelli come FIAT Panda, Citroën C3, Opel Corsa e PEUGEOT 208 si sono posizionati tra i primi cinque del segmento B, mentre nel segmento B-SUV e C-SUV, la PEUGEOT 2008 e 3008 hanno primeggiato.

Nel terzo trimestre 2025, Stellantis ha introdotto nuovi modelli come Citroën C5 Aircross, DS N°8 e la nuova Jeep® Compass, continuando la sua operazione di rinnovo della gamma con ben 10 nuovi modelli pianificati per l’anno in corso.

Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, ha commentato: «Sono veramente soddisfatto di sottolineare il trend molto positivo della nostra raccolta ordini, soprattutto nel segmento delle vetture per privati, che è cresciuto del 22% rispetto a un anno fa.”

Complessivamente, la quota di mercato di Stellantis nel terzo trimestre ha raggiunto il 15,4% nei paesi dell’UE, con un totale di 549.000 unità vendute, tra vetture passeggeri e veicoli commerciali leggeri. Questo posiziona Stellantis come secondo gruppo in Europa, chiaramente al di sopra della terza classificata.