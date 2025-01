Stellantis presenta “Elettrico Facile”: la mobilità elettrica è a portata di mano

Si chiama “Elettrico Facile” il nuovo approccio di Stellantis al mondo dell’elettrico, un’iniziativa ambiziosa per rendere il passaggio ai veicoli elettrici semplice e accessibile per tutti. Grazie alla gamma più completa sul mercato e a soluzioni su misura, Stellantis punta a soddisfare ogni esigenza, dal prodotto all’assistenza, fino ai servizi finanziari.

“Il nostro obiettivo,” afferma Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis Italia, “è rendere il passaggio dai motori termici ai veicoli elettrici semplice e accessibile per tutti gli automobilisti.”

Stellantis propone un’offerta che copre ogni segmento, dai modelli compatti alle vetture ad alte prestazioni. I clienti possono scegliere city car come la Fiat 500e, la Citroën e-C3 e la Peugeot 208, oppure optare per SUV come la Jeep Avenger e la FIAT 600e. Per chi cerca autonomia, modelli come la Peugeot 3008 e 5008 offrono fino a 700 km con una singola carica, un vero punto di riferimento nel settore.

Non mancano soluzioni innovative per la micromobilità urbana, come la Citroën AMI e la FIAT Topolino, accanto ai veicoli commerciali di Fiat Professional, Citroën, Opel e Peugeot. Stellantis guarda anche al futuro, con l’arrivo della Grande Panda, disponibile in versione ibrida nel 2025, e l’espansione della gamma elettrica fino a raggiungere sessanta modelli nei prossimi anni.

“Elettrico Facile” include proposte finanziarie su misura per agevolare l’acquisto di veicoli elettrici. Tra le offerte più interessanti, il tasso d’interesse al 2,99% per la Fiat 500 elettrica e l’opzione 50/50 sulla Citroën eC3, che consente di pagare metà del prezzo iniziale, saltare due anni di rate e decidere successivamente se tenere, cambiare o restituire l’auto.

La Leapmotor T03, disponibile a partire da gennaio, rappresenta il massimo dell’accessibilità con un prezzo competitivo di 15.500 euro. Per i veicoli presenti su Spoticar, la formula prevede tasso zero e prima rata posticipata ad aprile 2025, con l’aggiunta dell’easyWallbox inclusa nell’offerta.

Per i clienti che vogliono testare la compatibilità con un’auto elettrica, Stellantis offre il noleggio a lungo termine FLEX&FREE, che permette di uscire dal contratto senza penali dopo 12 mesi. Le soluzioni proposte da Leasys includono il nuovo programma “Leasys e-MOVE”, con un set di servizi dedicati all’elettrico e un canone mensile competitivo.

Stellantis rende più facile anche la gestione della ricarica. Tutte le offerte includono la Wallbox per la ricarica domestica e la nuova app Free2Move Charge, accompagnata da una card che semplifica l’utilizzo delle stazioni pubbliche.

Per promuovere “Elettrico Facile”, Stellantis organizza un evento speciale dal 24 al 26 gennaio nelle concessionarie di tutti i suoi marchi. Durante il week-end, professionisti del settore guideranno i clienti alla scoperta della gamma elettrica, fornendo informazioni tecniche, consigli sulle modalità di ricarica e suggerimenti per ottimizzare l’esperienza di guida elettrica.

Con “Elettrico Facile”, Stellantis dimostra un impegno concreto nel rendere la mobilità elettrica una realtà accessibile per tutti, senza compromessi su qualità, prestazioni e flessibilità.