Stellantis presenterà il piano strategico durante l’Investor Day del 21 maggio

Stellantis N.V. ha comunicato che presenterà il proprio piano strategico durante l’Investor Day 2026, previsto per il 21 maggio ad Auburn Hills, Michigan. L’annuncio, diffuso oggi da Amsterdam, segna una tappa significativa per il gruppo automobilistico, che si prepara a condividere con investitori e analisti i nuovi orientamenti strategici per i prossimi anni.

“Stellantis N.V. ha annunciato oggi che l’Azienda presenterà il proprio piano strategico durante l’Investor Day 2026, che si terrà il 21 maggio ad Auburn Hills, Michigan”, si legge nella comunicazione ufficiale. Ulteriori informazioni riguardanti l’ordine del giorno, l’organizzazione e le modalità di iscrizione all’evento saranno rese note prossimamente, confermando l’intenzione dell’azienda di mantenere alta l’attenzione sul futuro assetto industriale e finanziario del gruppo.

Con sede centrale ad Amsterdam, Stellantis è uno dei più grandi costruttori automobilistici a livello globale, con un portafoglio di marchi che unisce tradizione, innovazione e diversità culturale. Il gruppo è impegnato a offrire ai propri clienti la libertà di scegliere come muoversi, combinando tecnologie all’avanguardia e un approccio sostenibile orientato al valore per tutti gli stakeholder.

Fanno parte del suo ampio portafoglio marchi iconici come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.
Questa varietà di brand rappresenta una delle principali risorse dell’azienda, permettendo di coprire un vasto spettro di segmenti e mercati, dal lusso alla mobilità urbana, dalle prestazioni sportive ai veicoli commerciali.

L’Investor Day del 21 maggio sarà dunque l’occasione per presentare la nuova visione strategica del gruppo, in un contesto globale in continua evoluzione, caratterizzato da una profonda trasformazione tecnologica e da una crescente attenzione alla sostenibilità e alla mobilità elettrica. Le strategie di Stellantis — coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e di innovazione tecnologica — mirano a rafforzare la competitività e la posizione dell’azienda nei principali mercati mondiali.

Il gruppo, quotato sui principali mercati finanziari (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP), continua dunque a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel panorama automobilistico internazionale. L’attesa per la presentazione di maggio si concentra sulle scelte che delineeranno la prossima fase di crescita e di sviluppo, in un momento cruciale per l’intero settore.

Con questa iniziativa, Stellantis riafferma il proprio impegno a creare valore sostenibile per clienti, dipendenti, investitori e partner industriali, anticipando le sfide della mobilità del futuro e perseguendo una leadership basata su innovazione, responsabilità e inclusione globale.

