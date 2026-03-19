Stellantis protagonista al Salone di Parigi 2026: otto marchi e oltre sessanta modelli in mostra

Con una presenza più che raddoppiata rispetto all’edizione 2024, Stellantis annuncia un ritorno in grande stile al 91° Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. Il gruppo parteciperà con otto marchi – Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot – e uno stand multisensoriale di 5.340 metri quadrati, pronto ad accogliere oltre mezzo milione di visitatori attesi.

Più di sessanta veicoli saranno esposti, rappresentando la varietà e la forza del portafoglio Stellantis, che spazia dalla micromobilità urbana ai veicoli di fascia alta. L’allestimento, collocato nel padiglione 6 di Porte des Versailles, offrirà un’esperienza immersiva, interattiva e orientata al pubblico, mettendo in risalto design, funzionalità e performance.

Tra le principali anteprime figurano la nuova Lancia Gamma e la Leapmotor B03. La prima, prodotta a Melfi, segna il ritorno del marchio italiano nel segmento D dei crossover. Con linee fluide e una silhouette fastback, la Gamma esprime un’eleganza raffinata e una forte efficienza aerodinamica. Gli interni – progettati per evocare il tipico “home feeling” Lancia – combinano comfort e design d’arredo italiano, mentre la gamma motori includerà versioni ibride ed elettriche. Al suo fianco sarà presentata l’intera famiglia Ypsilon.

Leapmotor, brand cinese del gruppo Stellantis, sfrutterà la vetrina parigina per il debutto europeo della B03, una compatta elettrica del segmento B, affiancata dalla B03X e dalla B05, entrambe in arrivo nella seconda metà del 2026.

Peugeot si prepara a conquistare il pubblico con un messaggio deciso: “PEUGEOT is back with a WOW!”. L’esposizione comprenderà concept car, modelli sportivi e innovativi, tra cui le nuove 308 e 408, oltre a una “Sport Zone” dedicata, dove saranno esposte la 9X8 del Campionato del Mondo Endurance e la nuova E-208 GTi.

Alfa Romeo porterà a Parigi la sua gamma completa – Junior, Tonale, Giulia, Stelvio e l’iconica 33 Stradale – simboli dell’eccellenza automobilistica italiana. L’area dedicata a “BOTTEGAFUORISERIE” evidenzierà il ruolo di hub nella personalizzazione dei modelli, unendo eleganza, sportività e artigianalità.

Citroën offrirà invece uno stand esperienziale e immersivo, pensato per celebrare oltre un secolo di creatività e innovazione. La casa francese proporrà modelli che incarnano libertà di scelta energetica e accessibilità, partendo dalla micromobilità dell’Ami fino alla nuova C5 Aircross. I visitatori potranno scoprire un concept car inedito, un’area dedicata alla Formula E e uno spazio pensato per il tempo libero e la famiglia.

DS Automobiles sfoggerà al Salone la propria eleganza parigina con il debutto ufficiale di DS Nº 7, un SUV compatto disponibile in versione ibrida e completamente elettrica, con un’autonomia fino a 740 km. Saranno esposte anche DS Nº 8, DS Nº 4 e una serie di versioni esclusive di DS 3, a testimonianza della continua evoluzione del marchio nel lusso e nella tecnologia.

Fiat celebrerà la completezza della sua gamma globale con un’esposizione variegata: la Topolino per la micromobilità urbana, l’iconica 500 (nelle versioni BEV e Hybrid), le nuove 600 e Grande Panda, oltre a TRIS, la soluzione elettrica a tre ruote che ridefinisce la mobilità cittadina. Il marchio svelerà inoltre due nuovi modelli del segmento C e un concept esclusivo.

Opel punterà sulla tecnologia con la nuova Astra e la Mokka GSe completamente elettrica, vincitrice del “Golden Steering Wheel 2025”. L’attenzione sarà rivolta anche ai fari Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi, simbolo dell’eccellenza ingegneristica del marchio tedesco.

Con queste novità, Stellantis riafferma la propria posizione di protagonista assoluto nel panorama automobilistico internazionale. La strategia del gruppo mira a unire tradizione, innovazione e sostenibilità, offrendo ai clienti libertà di scelta attraverso un portafoglio di marchi iconici e soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

Il Salone di Parigi 2026 si annuncia così come un appuntamento decisivo per il colosso automobilistico, pronto a mostrare la potenza della propria visione di mobilità: inclusiva, sostenibile e profondamente legata alle passioni e ai valori che animano ogni suo brand.