Stellantis punta sul “Made in Italy for Business”: la mobilità aziendale diventa tricolore

Stellantis inaugura il 2026 con una nuova iniziativa dedicata al mondo B2B e alle flotte aziendali: “Made in Italy for Business”. L’obiettivo è promuovere la qualità e la competitività della produzione nazionale con una gamma completa di veicoli creati e assemblati in Italia, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di impresa, dalla mobilità urbana ai ruoli direzionali.

La nuova promozione valorizza il principio “Guidiamo automobili Made in Italy”, ponendo al centro i poli produttivi nazionali di Mirafiori, Pomigliano d’Arco, Melfi, Cassino e Atessa. Questa rete rappresenta un pilastro della strategia industriale del gruppo, che mira a coniugare innovazione, sostenibilità e tutela dell’occupazione.

La proposta Stellantis, valida fino al 31 gennaio 2026, offre una serie di modelli rappresentativi del meglio della produzione italiana. Per la mobilità urbana spiccano la Fiat 500 e la nuova Fiat Pandina, prodotte rispettivamente a Mirafiori e Pomigliano d’Arco. Queste city car, agili e compatte, risultano ideali per l’uso cittadino e per flotte che cercano semplicità di gestione e costi contenuti.

Nel segmento dei SUV e dei modelli di categoria superiore, Stellantis amplia l’offerta con diverse opzioni create per incontrare le necessità del business contemporaneo. La Alfa Romeo Tonale, costruita a Pomigliano d’Arco, è proposta con canone mensile a partire da 129 euro (leasing Alfa Evolease). Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, prodotte a Cassino, sono invece disponibili con leasing finanziario e canone mensile da 399 euro, confermando l’eleganza e la qualità premium tipiche del marchio.

A Melfi nascono modelli pensati per garantire equilibrio tra funzionalità e rappresentanza: la Jeep Compass e la nuova Lancia Gamma, in arrivo nel corso del 2026, affiancano la DS Automobiles N°8, SUV coupé 100% elettrico proposto con un leasing a partire da 379 euro e progettato per offrire comfort, design raffinato ed efficienza aerodinamica.

La gamma “Made in Italy” non si ferma alle autovetture. Il polo di Atessa (Chieti) conferma il suo ruolo strategico nella produzione dei veicoli commerciali leggeri con la famiglia composta da Fiat Professional Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano e Peugeot Boxer. Questi modelli sono da sempre punti di riferimento per le flotte professionali grazie alla loro affidabilità e alla possibilità di personalizzazione attraverso il programma Stellantis CustomFit, che consente di realizzare allestimenti su misura direttamente in fabbrica.

I vantaggi economici della promozione sono significativi: i benefici per modelli come la Fiat Pandina, la Nuova 500, la Jeep Compass e i veicoli commerciali leggeri possono variare da 900 a 12.500 euro, secondo le configurazioni scelte e le condizioni applicabili.

“Made in Italy for Business” è un tassello strategico all’interno del Piano per l’Italia di Stellantis, presentato alla fine del 2024 e finalizzato a consolidare la presenza produttiva nel nostro Paese. Si tratta di un piano autofinanziato, che non prevede sussidi pubblici, e che mira a rafforzare il ruolo degli stabilimenti italiani, aumentare la produzione di modelli elettrici e ibridi e tutelare i livelli occupazionali attraverso programmi di formazione e riqualificazione del personale.

In una prospettiva più ampia, questa iniziativa si inserisce nella visione globale del gruppo, legata al piano Dare Forward 2030, che intende trasformare Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Con “Made in Italy for Business”, il colosso automobilistico rafforza la connessione tra eccellenza industriale nazionale e innovazione sostenibile, confermando l’Italia come cuore pulsante della sua strategia produttiva e commerciale.