Strega Alberti omaggia il Made in Italy con un evento speciale a Benevento

Aprile 2025 si annuncia come un mese straordinario per la celebrazione dell’eccellenza italiana, grazie alle iniziative promosse nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 45 aziende e fondazioni apriranno le porte dei propri impianti produttivi, musei e archivi d’impresa, offrendo un viaggio immersivo nella storia e nel futuro del saper fare italiano.

Protagonisti di questa iniziativa sono le realtà aderenti a Museimpresa e all’Associazione Marchi Storici d’Italia, due enti che custodiscono e promuovono il patrimonio industriale e artigianale del Paese. Durante tutto il mese di aprile, studenti e pubblico avranno l’opportunità di partecipare a visite guidate, mostre retrospettive, degustazioni, laboratori ed esperienze immersive, scoprendo da vicino i processi produttivi e le storie che hanno reso celebri nel mondo i marchi italiani.

Tra i 30 musei e archivi d’impresa associati a Museimpresa, spiccano nomi illustri come l’ADI Design Museum, l’Archivio Storico e Museo Diffuso Sisal, la Fondazione Pirelli, il Museo Amaro Lucano e il MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group. Accanto a questi, 15 aziende dell’Associazione Marchi Storici d’Italia si uniranno all’iniziativa, tra cui Balletto di Roma, Buccellati, Caffè Cagliari, De Cecco, Guido Berlucchi e Terme di Saturnia.

Un appuntamento imperdibile si terrà sabato 12 aprile presso Spazio Strega Alberti a Benevento. La storica azienda, produttrice di liquori e dolci dal 1860, è da sempre impegnata nella promozione culturale grazie al Premio Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano. Nell’ambito della rassegna Stregonerie Premio Strega tutto l’anno, sarà presentato il libro I grandi esclusi: Malaparte, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri, Elena Ferrante. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 100 persone, con interventi di scrittori e giornalisti di rilievo che analizzeranno il valore letterario e l’eredità di questi autori.

L’obiettivo di queste iniziative è quello di avvicinare il pubblico e i giovani alla cultura imprenditoriale italiana, raccontando il passato per costruire il futuro del Made in Italy. Un’occasione unica per scoprire da vicino l’ingegno, la tradizione e l’innovazione che rendono le aziende italiane delle vere eccellenze nel mondo.