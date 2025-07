Su Real Time “Persone Medicina”: la nuova docu-serie su salute mentale e relazioni

REAL TIME (canale 31) presenta “PERSONE MEDICINA – Le relazioni che curano”, una docu-serie che si propone di offrire un ritratto empatico, umano e necessario della salute mentale. Verrà trasmessa in prima tv assoluta a partire da mercoledì 16 luglio alle 21:30 e sarà disponibile in streaming su discovery+.

Questa toccante serie, condotta da Mapi Danna, esperta di dinamiche relazionali e storytelling, e dal dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, si prefigge di sfidare le convenzioni sociali e aumentare la consapevolezza su temi di salute mentale poco trattati. “Le ferite a cui, insieme, dobbiamo dare voce perché troppo spesso restano sommerse nel silenzio. Se ti racconti ti vedi e permetti a chi ti ascolta di vedere se stesso,” afferma Danna, sottolineando l’importanza di riconoscere e condividere il proprio dolore per trovare un aiuto autentico.

La serie documenta le storie di sei persone, ognuna con una storia unica e complessa, che affrontano ogni giorno le sfide poste dai disturbi mentali. Le esperienze raccontate sono di Chiara, 19 anni, Sergio, 42 anni, Veronica, 28 anni, Massimiliano, 24 anni, Matteo, 39 anni, ed Elena, 25 anni. Ogni episodio rivela la realtà intima e cruda di questi individui e delle persone a loro vicine, le quali li supportano con coraggio e responsabilità.

Con delicatezza e sensibilità, Danna accoglie le testimonianze dei protagonisti e dei loro cari, trasformando ogni racconto in uno specchio collettivo. “Se ti vedi, sorgi, fiorisci, sai di poter chiedere aiuto per scrivere una nuova storia, per la prima volta davvero tua,” aggiunge Danna, mettendo in evidenza il potere trasformativo dell’autocoscienza e dell’empatia.

Parallelamente, il dottor Mendolicchio fornisce una rilettura scientifica delle storie, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti utili per comprendere meglio le dinamiche psicologiche coinvolte. “Persone Medicina” si propone di scardinare i pregiudizi e mostrare come le relazioni autentiche e gli sguardi non giudicanti possano favorire la comprensione e, a volte, la guarigione.

Prodotta da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, “Persona Medicina” è composta da sei episodi di 60 minuti ciascuno e sarà disponibile on demand su discovery+.