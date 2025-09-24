Subaru: dalla rivoluzionaria XT Turbo al successo globale della FORESTER

Essere sempre un passo avanti in tecnologia e sicurezza: è questa la filosofia che ha guidato SUBARU fin dalle origini, rendendola pioniera della trazione integrale e simbolo di affidabilità. Un percorso che ha segnato tappe fondamentali nella storia dell’automobile, a partire dall’IAA del 1985, quando la casa giapponese presentò al mondo la sorprendente Subaru XT Turbo 4WD, conosciuta in Italia come Subaru Alcyone.

Davanti alla platea internazionale di Francoforte, la Subaru XT Turbo conquistò i riflettori con il suo stile avveniristico. Linee a cuneo, fari a scomparsa e un’aerodinamica da record (Cx 0,29) le permisero di imporsi come una delle sport coupé più rivoluzionarie dell’epoca. Ogni dettaglio richiamava l’aeronautica, settore da cui SUBARU trae le proprie radici: parabrezza e lunotto inclinati di 61 gradi, maniglie incassate, copricerchi pieni e persino un tergicristallo monobraccio a scomparsa.

L’abitacolo era un vero e proprio cockpit da jet, con quadro strumenti regolabile, volante scorrevole per agevolare l’ingresso e leva del cambio a joystick. Non solo estetica, ma soprattutto innovazione tecnica: la XT fu la prima sport coupé con motore turbo boxer anteriore compatto, abbinato a trazione integrale inseribile e, dal 1987, al sistema di trazione integrale permanente che ancora oggi è il cuore della filosofia SUBARU.

Prodotta tra il 1985 e il 1991 in quasi 100.000 esemplari, la Subaru XT Turbo/Alcyone rimane un classico ricercato dai collezionisti e rappresenta la prima vera “dream car” del marchio. Il suo codice modello, XT, è diventato in seguito sinonimo di sportività nelle versioni turbo della Subaru FORESTER, uno dei modelli più apprezzati a livello globale.

Il 1985 non fu importante solo per la XT: nello stesso anno, SUBARU lanciò anche la berlina e la station wagon L1800 4WD, equipaggiate con il motore 1.8 turbo da 136 CV, già allora all’avanguardia grazie alla coppia pronta a bassi regimi e al catalizzatore a tre vie. Con l’introduzione del cambio automatico elettronico a quattro rapporti ACT4 arrivò anche il sistema AWD permanente a coppia variabile, che garantiva stabilità e sicurezza in ogni condizione.

Dieci anni più tardi, al Salone di Francoforte del 1995, SUBARU presentava il concept Streega, un crossover compatto con trazione integrale e potente boxer turbo da 250 CV. Il pubblico ne apprezzò subito lo stile vicino alla produzione e da lì nacque la Subaru FORESTER, lanciata nel 1997 e oggi arrivata alla sesta generazione.

La FORESTER ha saputo imporsi come uno dei SUV più apprezzati al mondo, pioniere nel segmento e punto di riferimento per chi cerca un’auto capace di coniugare versatilità, comfort e prestazioni in fuoristrada. Oggi, con il modello Subaru FORESTER MY25, la casa giapponese rinnova il suo impegno verso l’innovazione e la sicurezza: motore boxer, trazione integrale permanente e l’affidabilità di sempre, supportata da una garanzia di 8 anni a chilometraggio illimitato bumper to bumper.

Un percorso che parte dal mito della XT e arriva fino alla nuova generazione di FORESTER, confermando la vocazione SUBARU: innovare senza compromessi e garantire sicurezza su ogni strada, anche dove l’asfalto finisce.