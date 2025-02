SUBARU è Automotive Partner del PALAJOVA

Dopo il successo della collaborazione per il JOVA BEACH PARTY nel 2022, SUBARU sarà AUTOMOTIVE PARTNER del PALAJOVA, il nuovo Tour presso i palasport italiani di Lorenzo Jovanotti che partirà a marzo con 45 date in calendario in 8 diverse città.

La filosofia di SUBARU si fonda sui due valori di “Enjoyment & Peace of Mind” che sono alla base di ogni auto realizzata dalla Casa giapponese, con l’idea di fornire a tutti i propri clienti delle vetture capaci di andare ovunque, in qualsiasi condizione e in totale sicurezza grazie agli oltre 50 anni di esperienza nella realizzazione di auto con trazione 4×4 permanente e al costante sviluppo di tecnologie che proteggano gli occupanti dell’auto e non solo.

Ogni modello del marchio a 6 stelle è il punto di partenza di una nuova avventura, la compagna di viaggio ideale per ogni attività outdoor, la porta d’accesso a nuove storie da vivere. Questa indole all’esplorazione e alla scoperta unisce SUBARU al PALAJOVA che la incarna a pieno con la sua musica e la sua energia.

Il tour, che si snoderà tra le principali città italiane, si muoverà a bordo di 12 vetture ibride ed elettriche della gamma SUBARU. I SUV FORESTER, CROSSTREK e SOLTERRA saranno compagni di viaggio del grande evento musicale del 2025.