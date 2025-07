Subaru lancia la nuova gamma elettrica per l’Europa

Subaru accelera la sua transizione verso la mobilità sostenibile annunciando tre nuovi modelli BEV per l’Europa: Subaru Solterra, Subaru Uncharted e Subaru E-Outback, pronti a espandere l’offerta del marchio giapponese nel segmento elettrico. L’annuncio, avvenuto il 18 luglio 2025, segna un passo deciso verso un futuro a zero emissioni, con l’obiettivo di mantenere intatti i valori distintivi di sicurezza, piacere di guida e robustezza che da sempre contraddistinguono il marchio.

Grazie alla nuova e-Subaru Global Platform, la Casa delle Pleiadi offre veicoli elettrici con potenza superiore, autonomia estesa, ricarica rapida e una gestione intelligente della trazione integrale AWD. I tre modelli rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità, senza rinunciare alla versatilità e alla qualità costruttiva Subaru.

Il nuovo Subaru Solterra MY26 si presenta con un significativo aumento delle prestazioni grazie a due motori e-Axle che erogano 252 kW (338 CV) e consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. L’autonomia supera i 500 km grazie a una batteria da 73,1 kWh, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti anche a temperature rigide, garantendo tempi di fermo ridotti anche in condizioni invernali. Il design rinnovato con interni aggiornati e un display infotainment da 14 pollici completa l’esperienza premium.

Accanto alla Solterra, Subaru introduce Uncharted, il primo SUV compatto completamente elettrico del marchio, pensato per chi ama l’avventura e per chi cerca prestazioni elevate nella quotidianità. Disponibile in versione AWD Dual Motor con batteria da 77 kWh, potenza di 252 kW e 470 km di autonomia, Long Range FWD con 585 km di autonomia stimata o Entry Model da 445 km, Uncharted offre ricarica rapida in 30 minuti, un display da 14 pollici, doppio caricatore wireless e un design distintivo per distinguersi in ogni contesto.

Per chi desidera un’esperienza elettrica senza compromessi, Subaru E-Outback rappresenta la sintesi tra l’eredità del marchio e la nuova tecnologia BEV. Con una batteria da 74,7 kWh e una potenza di 280 kW (375 CV), E-Outback accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e offre un’autonomia di oltre 450 km stimati. Pensata per chi ama viaggiare e vivere l’outdoor, la E-Outback garantisce altezza da terra di 210 mm, trazione integrale Symmetrical AWD e capacità di traino di 1,5 tonnellate, confermandosi come compagna ideale per ogni avventura elettrica.

Con l’introduzione di questi tre nuovi modelli, Subaru rinnova il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, continuando a garantire il mantra aziendale “Enjoyment and Peace of Mind” a chi cerca un’auto elettrica in grado di offrire emozioni alla guida, sicurezza avanzata e capacità off-road. La nuova gamma elettrica Subaru arriverà sul mercato europeo nel 2026, con Uncharted e E-Outback disponibili nel primo semestre e Solterra nel secondo semestre, pronta a conquistare chi desidera passare all’elettrico senza rinunciare all’esperienza autentica Subaru.