SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Subaru conferma la sua leadership nel panorama automobilistico mondiale, venendo eletta come marchio più affidabile del 2025 da Consumer Reports, prestigiosa realtà americana nel settore automobilistico. Per la prima volta nella storia della classifica annuale, Subaru conquista il primo posto assoluto nella reliability, un traguardo che testimonia l’eccellenza dei suoi veicoli in termini di durata, qualità e soddisfazione del cliente.

Il riconoscimento di Consumer Reports non si limita all’affidabilità: Subaru è stata nominata anche Best Overall Automotive Brand 2025, grazie a fattori fondamentali come sicurezza, comfort, soddisfazione del proprietario e performance nelle prove su strada. Otto modelli della gamma Subaru si sono distinti e sono stati raccomandati dall’ente americano: Forester, Crosstrek, Outback, Impreza, Ascent, BRZ, WRX e Legacy. In particolare, i modelli Forester e Crosstrek sono stati inclusi nella Top 10 2025, confermandosi come veicoli ideali per chi cerca un perfetto equilibrio tra efficienza, versatilità e affidabilità.

Nicola Torregiani, Presidente e CEO di Subaru Italia, ha commentato il riconoscimento sottolineando che “Essere riconosciuti come brand più affidabile al mondo da Consumer Reports non è solo un onore, ma la conferma concreta del nostro impegno costante nella progettazione, nella scelta dei materiali e nell’attenzione al Cliente. Affidabilità è una delle parole chiave che guida ogni scelta di Subaru, e questo riconoscimento arriva in un momento cruciale, mentre rafforziamo la nostra presenza sui mercati globali. La nostra prossima campagna televisiva mette in risalto proprio questo valore, insieme alla sicurezza e al comfort dei nostri veicoli.”

Consumer Reports fonda le sue classifiche su un ampio database di interviste e valutazioni dei proprietari di veicoli, analizzando ogni tipo di guasto, problema tecnico e durata dei componenti nel tempo. Questo metodo conferisce massima trasparenza e credibilità alle valutazioni, facendo della classifica un punto di riferimento per chi desidera acquistare un’auto affidabile e sicura.