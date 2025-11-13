Suoni, luci e tecnologia: gli accessori Celly che accendono le feste

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Celly, marchio italiano specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta una collezione di dispositivi pensati per arricchire i momenti di festa con suoni, luci e tanto divertimento. La linea, che include speaker wireless e microfoni multifunzione, è studiata per animare serate in famiglia o tra amici, portando ovunque un tocco di allegria e tecnologia.

PARTYSOUND si distingue come lo speaker ideale per le feste di fine anno. Con una potenza di 12 W, offre un suono chiaro e avvolgente, perfetto per accompagnare cene e celebrazioni. Dotato di funzione TWS, consente di collegare due dispositivi per un effetto stereo ancora più immersivo, mentre le luci RGB integrate si sincronizzano al ritmo della musica per creare l’atmosfera perfetta. Il tutto a un prezzo consigliato di €39,99, per un’esperienza sonora e visiva completa.

Per i più piccoli, ma anche per chi non vuole rinunciare al gioco e alla musica, Celly propone PARTYKIDS2, uno speaker wireless compatto e colorato dotato di due microfoni e luci RGB. Grazie al pratico manico in silicone è facile da trasportare, mentre i microfoni possono essere riposti sul retro dello speaker, sempre pronti all’uso. È disponibile in diverse colorazioni — blu, grigio e viola — con un prezzo consigliato di €49,99.

Non poteva mancare AURA, la gamma di speaker portatili perfetti da portare sempre con sé durante le giornate festive. Questi dispositivi si collegano facilmente in modalità wireless e offrono un suono potente e bilanciato grazie a doppi microfoni per i bassi e ai tasti multifunzione. Le luci LED RGB donano un tocco di colore a ogni momento. La linea è composta da modelli di diverse potenze — AURA5W, AURA10W e AURA15W — con prezzi consigliati rispettivamente di €19,99, €29,99 e €39,99.

Per chi invece ama trasformare ogni occasione in un piccolo spettacolo, Celly propone KIDSFESTIVAL2, un microfono wireless multifunzione pensato per karaoke e serate in compagnia. Con un raggio operativo fino a 10 metri e controlli integrati del volume e della musica, permette di cantare e riprodurre brani con semplicità e libertà di movimento. Il prezzo consigliato è di €29,99.