Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Published

La seconda giornata del 22° Supercorso Federale ACI Sport, organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” con il supporto di Cetilar, si è aperta sul circuito di Vallelunga con il tradizionale briefing guidato dal Direttore della Scuola, Raffaele Giammaria, affiancato dal Supervisore Gian Carlo Minardi e da tutto il team degli Istruttori Federali. Un momento introduttivo fondamentale per illustrare ai giovani piloti il programma di una giornata interamente dedicata alla simulazione e alla preparazione tecnica.

Protagonisti assoluti sono stati i simulatori del Driving Simulation Center del circuito romano, una struttura d’avanguardia fondata da Nicola Trevino e gestita insieme a Fabrizio e Valerio Arena, che per il secondo anno consecutivo fa parte integrante del programma del Supercorso. L’attività al simulatore si conferma infatti uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i piloti alle dinamiche reali della pista, permettendo di affinare sensibilità, reattività e controllo.

Durante la giornata, gli allievi hanno affrontato prima una serie di sessioni di prove libere, seguite da analisi dati con gli istruttori e dallo staff del centro. Dopo aver preso confidenza con i simulatori, i piloti sono poi passati alle sessioni di qualifica, spingendo al massimo per migliorare tempi e precisione.

Un ruolo di primo piano è stato ricoperto anche dal team di Formula Medicine, che ha proseguito il lavoro di monitoraggio psicofisiologico dei partecipanti. Attraverso sensori specifici, sono stati raccolti dati relativi alla neural efficiency, concetto chiave per comprendere l’efficienza delle risorse mentali impiegate nella performance. Come sottolineato dagli esperti, il pilota che saprà gestire meglio le proprie energie ed emozioni sarà anche quello più performante in pista. I risultati di queste analisi contribuiranno alla valutazione finale che, nella giornata di giovedì, porterà alla proclamazione del 22° vincitore del Supercorso Federale e del Trofeo Cristiano Del Balzo, dedicato allo storico Direttore della Scuola.

A chiudere l’intensa attività al simulatore, i giovani piloti si sono sfidati in una “long run”, una doppia simulazione di gara sulla pista virtuale di Vallelunga. In entrambe le manche a imporsi è stato Cristian Tonalini, protagonista anche nella seconda corsa, dove – partendo con griglia invertita – ha rimontato fino al successo dopo un emozionante duello con Manuel Scognamiglio.

Parallelamente sono proseguite le attività del Settore Ricerca e Formazione della Scuola Federale, rappresentato dalla pedagogista Glenda Cappello e dal professore di neuroscienze Lucio Tonello. Dopo la lezione collettiva del primo giorno, i due esperti hanno incontrato genitori e accompagnatori e, nei prossimi giorni, terranno colloqui individuali con i piloti per approfondire gli aspetti cognitivi e relazionali legati alla crescita sportiva.

Nel pomeriggio, gli allievi sono poi passati ai box della Scuola Federale, dove hanno potuto provare la posizione di guida nelle monoposto di Prema Racing e realizzare i propri sedili su misura in vista delle prove in pista dei prossimi due giorni. A concludere la giornata, l’intervento di Yari Massa, in rappresentanza di Pirelli, partner tecnico del Supercorso, che ha tenuto una lezione teorica sulla gestione delle gomme, elemento determinante per la prestazione e la sicurezza in gara.

Il Supercorso Federale ACI Sport 2025 conferma così il suo ruolo di eccellenza nella formazione dei giovani talenti dell’automobilismo italiano, unendo tecnologia, analisi scientifica e preparazione sportiva per costruire i campioni di domani.

