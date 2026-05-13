CamelBak rivoluziona i pannelli dorsali: comfort e traspirazione per ogni attività outdoor

CamelBak innova il design dei pannelli dorsali per zaini tecnico-sportivi, offrendo comfort, ventilazione e stabilità su misura per hiking e trail running.

Il punto di contatto tra zaino e schiena può fare la differenza durante escursioni lunghe, attività di fast hiking e trail running. Sebbene spesso trascurato, il pannello dorsale rappresenta il fulcro della termoregolazione, della distribuzione del carico e del comfort globale durante le discipline outdoor. CamelBak propone soluzioni specifiche e avanzate per ciascuna esigenza sportiva, con un approccio scientifico che parte dal body mapping termografico.

La tecnologia Air Support Max, adottata nella serie Fourteener, impiega un mesh sospeso che mantiene lo zaino distaccato dalla schiena anche sotto carico. Questa concezione consente una ventilazione continua e riduce il surriscaldamento tipico delle strutture tradizionali a diretto contatto. Nelle lunghe escursioni con carichi maggiori, la cintura lombare articolata lavora in modo indipendente dagli spallacci, garantendo libertà di movimento e spostando parte del peso sui fianchi, diminuisce lo stress sulle spalle durante ascese impegnative e spedizioni plurigiornaliere.

Fourteener 24 (Women's) e 26 (Unisex) hanno un prezzo consigliato di 164,99 euro, mentre Fourteener 30 (Women's) e 32 (Unisex) arrivano fino a 229,99 euro. I modelli Women's Fourteener e Fourteener 32 includono sia il pannello Air Support Max che la cintura lombare indipendente.

Per chi pratica discipline ad alta intensità come il trail running o il fast hiking, CamelBak ha sviluppato il pannello dorsale 3D Vent Mesh della serie Octane. Questo sistema rimane a diretto contatto con la schiena, favorendo massima traspirazione e dissipazione del calore durante le attività dinamiche. L'approccio è coerente con la vocazione multisport dello zaino - trail running incluso - dove si privilegia una calzata stabile e aderente al corpo. L'imbracatura anteriore a gilet stabilizza il carico anche nei movimenti più rapidi, mentre l'Octane 22 offre una cintura lombare apposita per sostenere carichi maggiori senza limitare la mobilità del busto. Octane 12 è offerto a partire da 154,99 euro, Octane 16 da 174,99 euro e Octane 22 da 195,99 euro.

Nel segmento trail running puro, i modelli Apex Pro e Zephyr Pro adottano un sofisticato mesh tecnico 3D, applicato tramite una mappatura a zone per aumentare il flusso d'aria dove il corpo produce più calore. La struttura favorisce il trasferimento dell'umidità e mantiene la leggerezza dello zaino, mentre nello Zephyr Pro la mappatura si fa ancora più precisa per ottimizzare la dissipazione termica. Apex Pro è proposto al prezzo di 189,99 euro. Zephyr Pro e Women's Zephyr Pro partono da 159,99 euro.

La varietà di pannelli dorsali progettati da CamelBak dimostra come il comfort, la traspirabilità e la gestione del peso possano essere personalizzati in base a ogni disciplina outdoor. Le soluzioni impiegate riflettono attenzione ai dettagli tecnici, offrendo comfort, peso ridotto e ventilazione dove contano di più e rendendo ogni zaino uno strumento davvero su misura per la propria attività.