CUPRA X PADEL 2026: il brand accelera sullo sport con un ecosistema di eventi ed esperienze in tutta Italia

CUPRA rafforza il proprio legame con il mondo del padel e rilancia la strategia “CUPRA X PADEL” con un calendario 2026 ricco di appuntamenti, esperienze e attivazioni diffuse su tutto il territorio nazionale. Il marchio spagnolo conferma così il proprio posizionamento nel panorama sportivo internazionale, trasformando il padel in una piattaforma di relazione con la propria community e in uno strumento strategico per valorizzare la presenza dei CUPRA Garage italiani.

Il progetto rappresenta un’evoluzione importante della visione del brand, che da anni associa i propri valori di performance, energia e spirito competitivo a uno degli sport più in crescita in Europa. Nel 2026, infatti, CUPRA sarà protagonista di quattro importanti iniziative nazionali dedicate al padel, consolidando una presenza sempre più strutturata tra tornei professionistici, eventi lifestyle e attività rivolte alla propria Tribe.

Al centro della strategia c’è il CUPRA Padel Tour 2026, arrivato alla quinta edizione e ormai diventato un appuntamento di riferimento per appassionati e community locali. Il torneo, iniziato a febbraio, attraversa l’Italia con ben 60 tappe distribuite in 46 province e 18 regioni, coinvolgendo attivamente la rete dei CUPRA Garage e creando occasioni di incontro tra sport, mobilità ed esperienze esclusive.

L’obiettivo del tour non è soltanto sportivo. CUPRA punta infatti a trasformare ogni tappa in un’esperienza immersiva capace di avvicinare il pubblico ai modelli della gamma attraverso test drive, eventi dedicati e momenti di aggregazione. Il percorso culminerà con le semifinali di Milano e Roma, da cui emergeranno le coppie finaliste che accederanno alla prestigiosa CUPRA Padel Experience.

Uno dei momenti più attesi sarà la finalissima all’interno dell’Allianz Cloud durante l’Oysho Milano Premier Padel P1, torneo di riferimento del circuito internazionale Premier Padel. CUPRA conferma infatti per il quinto anno consecutivo il ruolo di Official Automotive Partner della manifestazione, in programma dal 12 al 16 ottobre 2026 a Milano.

La presenza del brand all’evento andrà oltre la semplice sponsorizzazione. CUPRA porterà infatti all’interno del torneo un ecosistema completo di attivazioni, con esposizione dei modelli della gamma, aree esperienziali dedicate alla Tribe e una flotta ufficiale destinata ad atleti e ospiti internazionali. Proprio in questo contesto prenderà vita il format “Road to Milano”, che permetterà agli otto team finalisti del CUPRA Padel Tour di vivere un’esperienza da veri professionisti sullo stesso campo che ospita i grandi campioni del padel mondiale.

Il progetto coinvolgerà direttamente anche il pubblico e i clienti della rete italiana. Chi parteciperà al CUPRA Padel Tour, effettuerà un test drive o richiederà un preventivo presso un CUPRA Garage potrà infatti accedere a esperienze esclusive durante il Milano Premier Padel P1, rafforzando ulteriormente il legame tra il marchio e la propria community.

Accanto al CUPRA Padel Tour, il brand sarà presente anche nella Mediolanum Padel Cup come Automotive Partner per il terzo anno consecutivo. Il circuito internazionale, parte del CUPRA FIP Tour, toccherà città come Parma, Bari, Palermo, Perugia, Torino e Como, combinando competizioni professionistiche, tornei amatoriali e appuntamenti business.

Novità assoluta del 2026 sarà invece la partnership con la Sanremo Padel Experience, mini circuito dedicato ai tornei FIP Promises che coinvolgerà alcune delle principali città italiane, tra cui Perugia, Grosseto, Roma, Torino e Sanremo. Anche in questo caso CUPRA utilizzerà il padel come leva strategica per valorizzare la presenza del brand sul territorio e creare nuove connessioni con la propria Tribe.

Dietro questa strategia si intravede una visione chiara: trasformare il motorsport e gli eventi sportivi in esperienze di relazione concreta con il pubblico. Non a caso, il direttore di CUPRA Italia, Pierantonio Vianello, ha definito il padel “uno dei modi più efficaci per raccontare chi siamo”, sottolineando come il brand voglia continuare a “sfidare le convenzioni, dentro e fuori dal campo”.