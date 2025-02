Suzuki: 60 anni di passione per il mare

Nel 1965 Suzuki ha segnato una svolta nella nautica lanciando il D55, il primo fuoribordo da 5,5 cv a 2 tempi, dando così inizio alle sue attività marine in Giappone. Due anni dopo, nel 1967, ha iniziato le esportazioni, permettendo ai clienti di 107 Paesi di apprezzare la qualità e l’affidabilità dei suoi motori.

La filosofia di qualità costruttiva e innovazione tecnologica è alla base di ogni fuoribordo Suzuki. Ogni motore è progettato per garantire navigazioni entusiasmanti e sicure, offrendo una durabilità senza pari e un’assistenza post-vendita sempre attenta alle esigenze del Cliente. Che si tratti di navigare per piacere o di lavorare in mare, i motori Suzuki si dimostrano partner affidabili e performanti.

Negli ultimi 60 anni, Suzuki ha introdotto tecnologie rivoluzionarie che le hanno permesso di ottenere prestigiosi riconoscimenti. Già nel 1987, il DT200 EXANTE ha ricevuto il primo NMMA Innovation Award, aprendo la strada a una lunga serie di successi. A oggi, Suzuki vanta ben nove premi NMMA, di cui otto nella categoria dei motori a quattro tempi, confermandosi il marchio più premiato nella categoria fuoribordo.

Ogni riconoscimento ottenuto rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche la prova tangibile della continua ricerca tecnologica che caratterizza Suzuki. L’esperienza maturata in questi 60 anni viene costantemente impiegata per sviluppare soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, contribuendo al progresso della nautica.

Nel celebrare il suo 60° anniversario, Suzuki esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a supportare il marchio. Con uno sguardo rivolto al futuro, l’azienda rinnova il proprio impegno nella progettazione e nel perfezionamento dei suoi motori, puntando su rispetto per l’ambiente, eccellenza qualitativa e sicurezza in mare. L’obiettivo resta quello di essere un partner fidato, collaborando con distributori, concessionari, cantieri e tutti gli operatori del settore per un futuro sempre più innovativo e sostenibile.