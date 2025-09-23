Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Published

Dal 26 al 28 settembre 2025, Suzuki sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino, l’evento open-air che trasformerà il cuore del capoluogo piemontese in una vetrina di innovazione e tradizione automotive. Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, la casa giapponese accoglierà i visitatori in uno stand pensato per raccontare l’evoluzione del brand, dalle origini fino alle più recenti soluzioni tecnologiche, unendo il mondo auto e moto.

A fare da filo conduttore sarà il dialogo tra passato e futuro. I visitatori potranno ammirare due icone storiche come la Suzuki LJ10, primo fuoristrada compatto della Casa lanciato nel 1970, e la leggendaria T500 “Titan”, moto che ha segnato la storia delle due ruote. Modelli che rappresentano le radici da cui Suzuki ha costruito una gamma che oggi guarda alla mobilità sostenibile e alle sfide del futuro.

Il percorso espositivo ripercorre la storia del 4×4 Suzuki, iniziata nel 1970 con la LJ10. Questo piccolo fuoristrada, commercializzato in Giappone come Jimny, divenne subito un punto di riferimento per leggerezza, robustezza e capacità off-road. Dalla sua eredità nacquero modelli iconici come Samurai e Jimny, che hanno consolidato la fama globale del marchio.

Vent’anni dopo, Suzuki compì un ulteriore passo avanti dando vita a una nuova tipologia di veicolo: la Vitara, il primo SUV compatto capace di coniugare comfort, abitabilità e prestazioni fuoristradistiche. Con il suo design innovativo, telaio robusto e sospensioni evolute, la Vitara diede il via a un nuovo segmento che ancora oggi porta la firma Suzuki.

Al Salone di Torino 2025 i riflettori saranno puntati sulla nuova e Vitara, il primo SUV 100% elettrico del marchio, presentato in anteprima assoluta in Italia. Un modello che incarna l’anima autentica del fuoristrada Suzuki, unendo zero emissioni a capacità off-road degne della tradizione.

Accanto a lei ci sarà l’attuale Vitara Hybrid 4WD AllGrip Select, icona del brand che oggi si propone come SUV ibrido, efficiente e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare a performance e sicurezza.

Un’altra protagonista dello stand sarà la Suzuki Swift Hybrid, definita “Perfect Partner” dall’ambassador Carolina Kostner. Con oltre 10 milioni di unità vendute nel mondo, Swift è un modello di successo globale. La versione ibrida 1.2 12V garantisce consumi da record (4,4 l/100 km) ed emissioni contenute (99 g/km WLTP), permettendo l’accesso gratuito ad alcune ZTL come Area C a Milano. Agile in città e affidabile anche su fondi difficili grazie alla trazione 4WD AllGrip Auto, si conferma un’auto versatile e sostenibile.

Lo stand Suzuki a Torino ospiterà anche grandi novità su due ruote. La DR-Z4S e la DR-Z4SM segnano il ritorno di una leggenda: due moto moderne ma con radici solide nelle celebri DR-Z400S e SM. La prima, pensata per l’enduro, offre sospensioni a lunga escursione e cerchi da 21” e 18”, mentre la seconda, supermotard con cerchi da 17”, è ottimizzata per l’asfalto e l’uso in circuito. Entrambe montano un monocilindrico da 398 cc con 38 CV, telaio a doppia trave e sospensioni KYB regolabili, garantendo leggerezza e maneggevolezza.

Accanto a loro, le nuove GSX-8T e GSX-8TT, sviluppate nel Centro Stile Suzuki Europeo di Torino, interpretano il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”. Con un design neo-rétro che richiama la storica T500 Titan, queste naked da 776 cc uniscono stile classico e tecnologia moderna, grazie al Suzuki Intelligent Ride System, quickshifter bidirezionale, ride-by-wire e una dotazione completa che comprende anche strumentazione TFT a colori e porta USB Type-C.

Con auto e moto che raccontano oltre 50 anni di storia, Suzuki si presenta al Salone Auto Torino 2025 come marchio capace di innovare restando fedele alle proprie radici. Dai pionieri del fuoristrada compatto al primo SUV elettrico, dalle moto che hanno segnato la storia alle nuove proposte pensate per gli appassionati, lo stand Suzuki in Piazza Castello sarà una tappa imperdibile per chi vuole scoprire come tradizione e modernità possano fondersi in un’unica esperienza.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Motori

Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen

Spettacolo

Cesare Cremonini lancia “Alaska Baby” e annuncia tour estivo “CREMONINI LIVE26”

Motori

Yamaha presenta la nuova WR125R 2026: l’ingresso al mondo dell’adventure riding

Motori

Nuova Toyota Aygo X: ecco la prima ibrida di segmento A in Europa

Moda

Pirelli Design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026 con Denis Deković

Giochi

Evento Imperdibile a Roma: Piazza del GCC Pokémon Pocket arriva nella Città Eterna

Spettacolo

KAROL G è la prima artista latina ad esibirsi come headliner al Coachella nel 2026

Motori

Lancia ed Eberhard & Co. hanno presentato al Salone Nautico di Genova il talk “La Sfida del Tempo”

Motori

Aprono gli ordini del Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico

Spettacolo

Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino con la nuova generazione di SUV ibridi ed elettrificati

Motori

Efficiente e sostenibile: il nuovo stabilimento BMW Group di Debrecen avvierà la produzione della iX3

Motori

Toyota svela la nuova GR Yaris MY25: innovazione e passione in pista

Moda

Pandora e Annalisa: una Capsule Collection esclusiva

Spettacolo

Al via da venerdì 26 settembre l’ELECTRIC SOUND VILLAGE a Cremona
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

DR Automobiles Groupe annuncia una svolta strategica nel settore post-vendita con la nomina di Sacha Mariani come nuovo responsabile della divisione Service & Parts....

18 ore ago

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Volvo Cars annuncia l’apertura delle prenotazioni per il modello Volvo EX90 2026, che presenta aggiornamenti a livello di hardware e software. Alimentata dal nuovo...

21 ore ago

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Honda ADV350 si rinnova per il 2026 con quattro nuove colorazioni che esaltano lo stile grintoso e sofisticato dello scooter adventure più amato d’Europa....

21 ore ago

Motori

Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen

Il BMW Group si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile con il lancio della nuova BMW X5, il primo modello del...

21 ore ago