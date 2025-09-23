Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Dal 26 al 28 settembre 2025, Suzuki sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino, l’evento open-air che trasformerà il cuore del capoluogo piemontese in una vetrina di innovazione e tradizione automotive. Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, la casa giapponese accoglierà i visitatori in uno stand pensato per raccontare l’evoluzione del brand, dalle origini fino alle più recenti soluzioni tecnologiche, unendo il mondo auto e moto.

A fare da filo conduttore sarà il dialogo tra passato e futuro. I visitatori potranno ammirare due icone storiche come la Suzuki LJ10, primo fuoristrada compatto della Casa lanciato nel 1970, e la leggendaria T500 “Titan”, moto che ha segnato la storia delle due ruote. Modelli che rappresentano le radici da cui Suzuki ha costruito una gamma che oggi guarda alla mobilità sostenibile e alle sfide del futuro.

Il percorso espositivo ripercorre la storia del 4×4 Suzuki, iniziata nel 1970 con la LJ10. Questo piccolo fuoristrada, commercializzato in Giappone come Jimny, divenne subito un punto di riferimento per leggerezza, robustezza e capacità off-road. Dalla sua eredità nacquero modelli iconici come Samurai e Jimny, che hanno consolidato la fama globale del marchio.

Vent’anni dopo, Suzuki compì un ulteriore passo avanti dando vita a una nuova tipologia di veicolo: la Vitara, il primo SUV compatto capace di coniugare comfort, abitabilità e prestazioni fuoristradistiche. Con il suo design innovativo, telaio robusto e sospensioni evolute, la Vitara diede il via a un nuovo segmento che ancora oggi porta la firma Suzuki.

Al Salone di Torino 2025 i riflettori saranno puntati sulla nuova e Vitara, il primo SUV 100% elettrico del marchio, presentato in anteprima assoluta in Italia. Un modello che incarna l’anima autentica del fuoristrada Suzuki, unendo zero emissioni a capacità off-road degne della tradizione.

Accanto a lei ci sarà l’attuale Vitara Hybrid 4WD AllGrip Select, icona del brand che oggi si propone come SUV ibrido, efficiente e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare a performance e sicurezza.

Un’altra protagonista dello stand sarà la Suzuki Swift Hybrid, definita “Perfect Partner” dall’ambassador Carolina Kostner. Con oltre 10 milioni di unità vendute nel mondo, Swift è un modello di successo globale. La versione ibrida 1.2 12V garantisce consumi da record (4,4 l/100 km) ed emissioni contenute (99 g/km WLTP), permettendo l’accesso gratuito ad alcune ZTL come Area C a Milano. Agile in città e affidabile anche su fondi difficili grazie alla trazione 4WD AllGrip Auto, si conferma un’auto versatile e sostenibile.

Lo stand Suzuki a Torino ospiterà anche grandi novità su due ruote. La DR-Z4S e la DR-Z4SM segnano il ritorno di una leggenda: due moto moderne ma con radici solide nelle celebri DR-Z400S e SM. La prima, pensata per l’enduro, offre sospensioni a lunga escursione e cerchi da 21” e 18”, mentre la seconda, supermotard con cerchi da 17”, è ottimizzata per l’asfalto e l’uso in circuito. Entrambe montano un monocilindrico da 398 cc con 38 CV, telaio a doppia trave e sospensioni KYB regolabili, garantendo leggerezza e maneggevolezza.

Accanto a loro, le nuove GSX-8T e GSX-8TT, sviluppate nel Centro Stile Suzuki Europeo di Torino, interpretano il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”. Con un design neo-rétro che richiama la storica T500 Titan, queste naked da 776 cc uniscono stile classico e tecnologia moderna, grazie al Suzuki Intelligent Ride System, quickshifter bidirezionale, ride-by-wire e una dotazione completa che comprende anche strumentazione TFT a colori e porta USB Type-C.

Con auto e moto che raccontano oltre 50 anni di storia, Suzuki si presenta al Salone Auto Torino 2025 come marchio capace di innovare restando fedele alle proprie radici. Dai pionieri del fuoristrada compatto al primo SUV elettrico, dalle moto che hanno segnato la storia alle nuove proposte pensate per gli appassionati, lo stand Suzuki in Piazza Castello sarà una tappa imperdibile per chi vuole scoprire come tradizione e modernità possano fondersi in un’unica esperienza.