Suzuki con la Nazionale Italiana Rugby per le Quilter Nations Series 2025

Published

Suzuki rinnova la propria vicinanza al rugby azzurro diventando partner ufficiale della Federazione Italiana Rugby (FIR) per le Quilter Nations Series 2025, la serie di test match autunnali che aprono la stagione 2025/26 della Nazionale guidata da Gonzalo Quesada. Il marchio giapponese, con la sua inconfondibile “S”, sarà ben visibile sui pantaloncini delle divise ufficiali, accompagnando gli Azzurri in ogni match e simbolizzando i valori di orgoglio, determinazione e spirito di squadra che uniscono le due realtà.

La collaborazione tra FIR e Suzuki si fonda su principi condivisi come passione, rispetto delle regole, lealtà e impegno, elementi che accomunano il mondo del rugby con quello del motorsport. Suzuki si riconosce in questi valori e li sostiene attraverso progetti che promuovono lo sport come mezzo di crescita e inclusione. “La Federazione Italiana Rugby e Suzuki hanno molte affinità, entrambe hanno una profonda tradizione e sono legate alle proprie radici eppure sono dinamiche e capaci di rinnovarsi” si legge nel comunicato.

Il debutto della Nazionale in questa nuova avventura è avvenuto l’8 novembre al Bluenergy Stadium di Udine con una vittoria contro l’Australia. I successivi appuntamenti porteranno gli Azzurri ad affrontare il Sudafrica, campione del mondo, il 15 novembre all’Allianz Stadium di Torino e il Cile il 22 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Tutti i test match saranno trasmessi in diretta da Sky Sport e Rai Sport, oltre che in streaming su NOW, mantenendo la sinergia tra le due emittenti nel promuovere e raccontare il grande rugby al pubblico italiano.

Un aspetto centrale di questa partnership è il forte impegno sociale che unisce FIR, Suzuki, Vittoria Assicurazioni e AVIS a sostegno di UNICEF Italia nell’iniziativa “Una meta per il futuro”. Per ogni meta segnata dalla Nazionale durante le Quilter Nations Series, i partner contribuiranno all’acquisto delle School Box UNICEF, kit didattici che garantiscono la continuità educativa a bambini e bambine in contesti di emergenza umanitaria. Queste School Box contengono materiali fondamentali come quaderni, penne e lavagnette, sufficienti per permettere a una classe di 40 alunni di continuare le attività scolastiche anche in assenza di strutture.

Accanto all’impegno sportivo e solidale, Suzuki celebra la propria storia di oltre un secolo di tradizione e innovazione. Fondata nel 1909 da Michio Suzuki nella città giapponese di Hamamatsu, l’azienda è oggi un punto di riferimento nei settori dell’automotive, delle due ruote e dei motori fuoribordo. Dalla prima bicicletta motorizzata Power Free del 1952 al leggendario fuoristrada Jimny del 1970, Suzuki ha saputo combinare affidabilità, design e tecnologia, affermandosi in tutto il mondo per la sua capacità di evolversi e innovare pur rimanendo fedele ai propri valori originari.

Con questa nuova collaborazione, Suzuki conferma il suo ruolo di protagonista non solo nello sport e nel settore motoristico, ma anche nella promozione di valori positivi attraverso iniziative che uniscono sport, comunità e responsabilità sociale. Le Quilter Nations Series 2025 diventano così più di un appuntamento sportivo: rappresentano un’occasione per trasformare la passione per il rugby in un impegno concreto verso un futuro più solidale.

