Suzuki: consegnata la flotta moto per il Giro d’Italia 2025

Il legame tra Suzuki e il mondo del ciclismo si rafforza con un nuovo, importante capitolo. In occasione della tappa inaugurale della Tirreno-Adriatico, nel suggestivo scenario del Lido di Camaiore (LU), si è tenuta la consegna ufficiale della flotta di motociclette Suzuki destinate a supportare le gare del circuito ‘Corse Rosa’, organizzato da RCS Sports & Events.

La località toscana, da sempre protagonista di eventi ciclistici di prestigio, ha visto ancora una volta Suzuki protagonista nel mondo delle due ruote. La casa giapponese ha infatti consegnato 46 motociclette che accompagneranno i ciclisti lungo le strade d’Italia, assicurando il supporto necessario per la gestione e la sicurezza delle competizioni.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha sottolineato l’importanza delle moto all’interno di una gara ciclistica, evidenziando il loro ruolo strategico nella logistica e nella sicurezza. “Le moto rivestono un ruolo fondamentale all’interno di una gara ciclistica, in quanto contribuiscono ad una gestione più efficace e sicura dell’evento” ha dichiarato. Suzuki, che è Official Moto di tutte le corse targate RCS Sport, assicura mezzi affidabili e performanti, essenziali per la riuscita di ogni competizione.

Entusiasta anche Paolo Ilariuzzi, Direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki: “Il Giro d’Italia ha scelto di guidare le moto Suzuki e questo ci rende orgogliosi. La flotta di 46 moto accompagnerà i ciclisti lungo migliaia di chilometri, dalle Strade Bianche alle vette alpine fino ai percorsi cittadini. Le moto saranno compagne instancabili dei commissari di gara, che grazie alla loro maneggevolezza e affidabilità potranno seguire al meglio i ciclisti durante le competizioni.”

Le moto della flotta Suzuki

Le moto scelte per supportare il Giro d’Italia e le altre corse del circuito ‘Corse Rosa’ rappresentano il meglio della tecnologia e dell’affidabilità Suzuki. La flotta comprende modelli versatili e performanti:

GSX-S1000GX , una crossover sportiva potente e tecnologicamente avanzata, perfetta per la gestione della corsa.

, una crossover sportiva potente e tecnologicamente avanzata, perfetta per la gestione della corsa. V-STROM 800SE , apprezzata per la sua agilità e maneggevolezza, ideale per affrontare percorsi impegnativi.

, apprezzata per la sua agilità e maneggevolezza, ideale per affrontare percorsi impegnativi. V-Strom 1050DE , progettata per ogni tipo di tracciato grazie alla sua robustezza e versatilità.

, progettata per ogni tipo di tracciato grazie alla sua robustezza e versatilità. V-Strom 1050SE , dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida e massimo comfort per le lunghe percorrenze.

, dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida e massimo comfort per le lunghe percorrenze. GSX-S1000GT, una sport tourer che unisce prestazioni elevate e grande comodità, perfetta per il lungo raggio.

Dopo il debutto alla Strade Bianche e alla Strade Bianche Women, il circuito delle ‘Corse Rosa’ proseguirà con una serie di appuntamenti di grande prestigio. Dal 10 al 16 marzo si correrà la Tirreno-Adriatico, seguita dalla Milano-Torino il 19 marzo e dalla classicissima Milano-Sanremo, prevista per il 22 marzo.

Ad aprile, dal 15 al 18, sarà la volta del Giro d’Abruzzo, mentre il grande evento dell’anno, il Giro d’Italia 2025, partirà il 9 maggio e si concluderà il 1° giugno. A questo seguiranno altre competizioni di rilievo, come il Giro Next Gen (9-16 giugno), il Giro d’Italia Women (7-14 luglio) e la Gran Piemonte (10 ottobre), fino alla chiusura della stagione con Il Lombardia, previsto per il 12 ottobre.