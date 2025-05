Suzuki è Auto di “Like a Star”

Suzuki è stata scelta come auto ufficiale per il nuovo programma televisivo “Like a Star”, un format innovativo targato Warner Bros. Discovery e condotto da Amadeus. “Like a Star” è un format innovativo che celebra il talento, l’energia e la passione per la musica, i concorrenti saranno persone comuni che si trasformeranno in alcune delle più grandi icone musicali vivendo il sogno di interpretare il proprio idolo sul palcoscenico.

La scelta di Suzuki, in particolare il modello S-Cross Hybrid, come protagonista della sigla del programma, sottolinea l’impegno della casa automobilistica nel legare la propria immagine al mondo della musica. Questo SUV si distingue per il suo impianto audio premium da 6 altoparlanti e un touchscreen da 9 pollici, rendendo ogni viaggio un’esperienza simile a un concerto privato. Perfetto per chi vive a ritmo di musica, il Suzuki S-Cross Hybrid è anche un veicolo che promette prestazioni eccezionali grazie alla sua dotazione tecnologica avanzata.

Suzuki S-Cross Hybrid è disponibile con tecnologia Suzuki Hybrid 140V, abbinata al nuovo motore 1.5 DUALJET, oppure con il motore 1.4 BOOSTERJET associato alla Tecnologia 48V. Entrambe le versioni possono essere acquistate con l’esclusiva trazione integrale 4WD ALLGRIP Select, che garantisce massima sicurezza su qualsiasi tipo di terreno. Il sistema gestisce automaticamente la ripartizione della coppia e consente di scegliere la modalità desiderata tra Auto, Sport, Snow e Lock, adattandosi a qualsiasi condizione.

Il rapporto di Suzuki con il mondo della musica non è una novità. La casa giapponese ha partecipato a numerosi eventi musicali di rilievo, tra cui il Festival di Sanremo, l’Arena Suzuki e gli Eurovision Song Contest.

Con il coinvolgimento nel programma “Like a Star”, Suzuki continua a rafforzare il legame tra auto e musica, mostrando come entrambi possano rappresentare libertà, emozione e connessione tra le persone. Il debutto del programma è molto atteso, promettendo di portare in televisione il sogno di molte persone comuni di diventare stelle della musica anche solo per una notte.