Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Suzuki e FITri insieme alla World Triathlon Cup di Roma

Published

La Federazione Italiana Triathlon (FITri) ha scelto nuovamente Suzuki come partner ufficiale per la Coppa del Mondo di Triathlon 2025, evento che si terrà nella splendida cornice del quartiere Eur di Roma il prossimo 4 ottobre. Questa importante collaborazione tra FITri e Suzuki sottolinea l’impegno comune nel promuovere lo sport del triathlon, una disciplina che fonde resistenza, tecnica e passione.

Giunta alla sua terza edizione, la tappa romana della World Triathlon Cup attirerà nella Capitale circa 90 atleti provenienti da 26 paesi. Tra questi spiccano nomi illustri del panorama sportivo mondiale, come l’oro olimpico di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt. La competizione si svolgerà su un percorso mozzafiato, caratterizzato da una distanza sprint che prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa.

Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, ha commentato: “Suzuki supporta con passione i valori dello sport agonistico: impegno, sacrificio, sfida ai propri limiti, rispetto delle regole e dell’avversario, mirati alla competitività e alla vittoria. La ‘triplice’ vede tra i protagonisti atleti capaci di eccellere adattandosi con flessibilità mentale e fisica a tre discipline di resistenza diverse. Siamo orgogliosi di accompagnare gli atleti FITRI della nazionale italiana di triathlon alla Coppa del Mondo di Triathlon 2025 di Roma. L’assegnazione dell’evento da parte degli organi sportivi internazionali dimostra la costante crescita e le grandi capacità del movimento triatletico italiano, altro motivo di orgoglio per Suzuki di essere sul body dei nostri triatleti”.

Riccardo Giubilei, Presidente della Federazione Italiana Triathlon, ha aggiunto: “Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione internazionale e ospitarlo nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione. Avere accanto un partner così prestigioso come Suzuki, che condivide i nostri valori di impegno, innovazione e sostenibilità, ci rende particolarmente fieri in ottica di un lavoro di squadra che da sempre contraddistingue il nostro rapporto”.

Suzuki, un marchio che coniuga tradizione e innovazione fin dal 1909, continua a distinguersi nella realizzazione di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Dal debutto del primo veicolo motorizzato nel 1952 fino alle innovazioni più recenti, Suzuki è sinonimo di affidabilità e avanguardia tecnologica.

La sinergia tra Suzuki e FITri promette di offrire agli spettatori uno spettacolo indimenticabile e sottolinea ulteriormente il prestigio del triathlon a livello internazionale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nicola Larini consegna la prima Alfa Romeo 4C Collezione GT 

Motori

Polestar 3: ecco il MY26

Società

FrecciaRosa 2025: prevenzione oncologica a bordo treno e negli spazi di FS Logistix

Motori

BYD cresce in Italia: a settembre 2025 raggiunge il 2% di quota di mercato

Sport

Suzuki e FITri insieme alla World Triathlon Cup di Roma

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: sabato 4 ottobre a Corviale il rap show con un cast stellare

Motori

Leapmotor festeggia la produzione di un milione di veicoli in Cina

Spettacolo

X FACTOR 2025: domani iniziano i Bootcamp (con un nuovo meccanismo)

Società

MINI e Plastic Free ancora insieme in occasione dei Sea & Rivers Days

Giochi

The House of the Dead 2: Remake si prepara ad un’esclusiva edizione fisica su Nintendo Switch

Tecnologia

Smartphone nei cassetti: in Europa un tesoro da oltre 1 miliardo di euro in materie prime
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

MG diventa partner ufficiale della Davis Cup 2025: le Final 8 con la flotta green del marchio

MG Motor entra ufficialmente nel mondo del tennis annunciando una prestigiosa partnership con la Davis Cup, la più importante competizione a squadre del tennis...

2 giorni ago

Sport

KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

KGM, storico costruttore automobilistico coreano specializzato in SUV e 4×4, ha ufficialmente annunciato la sua collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, diventando...

3 giorni ago

Motori

Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto italiano al Salone Auto Torino

Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, in occasione della giornata inaugurale del Salone Auto Torino, Suzuki ha svelato al mercato italiano la nuova eVITARA...

7 giorni ago

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso

Il 14° Raduno Suzuki 4×4 ha portato ancora una volta adrenalina, passione e natura al centro dell’esperienza. Lo scorso 20 settembre 2025, il magnifico...

24 Settembre 2025