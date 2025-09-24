Suzuki e FITri insieme alla World Triathlon Cup di Roma

La Federazione Italiana Triathlon (FITri) ha scelto nuovamente Suzuki come partner ufficiale per la Coppa del Mondo di Triathlon 2025, evento che si terrà nella splendida cornice del quartiere Eur di Roma il prossimo 4 ottobre. Questa importante collaborazione tra FITri e Suzuki sottolinea l’impegno comune nel promuovere lo sport del triathlon, una disciplina che fonde resistenza, tecnica e passione.

Giunta alla sua terza edizione, la tappa romana della World Triathlon Cup attirerà nella Capitale circa 90 atleti provenienti da 26 paesi. Tra questi spiccano nomi illustri del panorama sportivo mondiale, come l’oro olimpico di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt. La competizione si svolgerà su un percorso mozzafiato, caratterizzato da una distanza sprint che prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa.

Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, ha commentato: “Suzuki supporta con passione i valori dello sport agonistico: impegno, sacrificio, sfida ai propri limiti, rispetto delle regole e dell’avversario, mirati alla competitività e alla vittoria. La ‘triplice’ vede tra i protagonisti atleti capaci di eccellere adattandosi con flessibilità mentale e fisica a tre discipline di resistenza diverse. Siamo orgogliosi di accompagnare gli atleti FITRI della nazionale italiana di triathlon alla Coppa del Mondo di Triathlon 2025 di Roma. L’assegnazione dell’evento da parte degli organi sportivi internazionali dimostra la costante crescita e le grandi capacità del movimento triatletico italiano, altro motivo di orgoglio per Suzuki di essere sul body dei nostri triatleti”.

Riccardo Giubilei, Presidente della Federazione Italiana Triathlon, ha aggiunto: “Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione internazionale e ospitarlo nuovamente nella Capitale rappresenta per il nostro movimento un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita e promozione. Avere accanto un partner così prestigioso come Suzuki, che condivide i nostri valori di impegno, innovazione e sostenibilità, ci rende particolarmente fieri in ottica di un lavoro di squadra che da sempre contraddistingue il nostro rapporto”.

Suzuki, un marchio che coniuga tradizione e innovazione fin dal 1909, continua a distinguersi nella realizzazione di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Dal debutto del primo veicolo motorizzato nel 1952 fino alle innovazioni più recenti, Suzuki è sinonimo di affidabilità e avanguardia tecnologica.

La sinergia tra Suzuki e FITri promette di offrire agli spettatori uno spettacolo indimenticabile e sottolinea ulteriormente il prestigio del triathlon a livello internazionale.