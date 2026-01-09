Connect with us

Suzuki e FITri insieme per l'edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Suzuki rinnova per il 2026 la propria collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon (FITri), confermandosi partner del Suzuki Winter Triathlon Circuit. La Casa di Hamamatsu rafforza così il legame che da anni la unisce al mondo dello sport e alla montagna, condividendo con gli atleti i valori di libertà, resistenza e sfida personale che caratterizzano questa disciplina unica, capace di unire competizione e natura.

Il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026 sarà articolato in quattro tappe, distribuite lungo l’arco alpino tra Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. La prima prova si terrà nel weekend del 10 e 11 gennaio a Predazzo (TN), in concomitanza con i Campionati italiani Winter Duathlon. Seguirà poi la tappa di Cogne (AO) il 24 e 25 gennaio, dedicata ai Campionati italiani Winter Triathlon. Il terzo appuntamento vedrà protagonisti gli atleti il 7 e 8 febbraio ad Alagna Valsesia (VC) per i Campionati nazionali a squadre, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 22 febbraio a Monte Bondone (TN).

Tra i nomi più attesi di questa edizione spiccano Franco Pesavento e Alessandro Saravalle, due campioni riconosciuti della specialità, pronti a sfidarsi lungo percorsi mozzafiato e tecnicamente impegnativi.

Il Winter Triathlon rappresenta una versione affascinante e adrenalinica del triathlon classico. Le prove si svolgono su tracciati innevati e comprendono corsa, mountain bike e sci di fondo, senza interruzioni tra le diverse discipline. Le distanze standard prevedono 6 km di corsa, 12 km in MTB e 9 km di sci nordico a tecnica libera. Accanto a queste si affiancheranno anche le gare Sprint, che propongono percorsi più brevi, con 3 km di corsa, 6 km in MTB e 5 km di sci di fondo.

Suzuki riconosce in questa disciplina una perfetta rappresentazione dei valori del proprio marchio. Resistenza, versatilità e controllo sono infatti qualità essenziali sia per gli atleti del Winter Triathlon sia per i modelli della gamma 100% Hybrid Suzuki, caratterizzati da trazione integrale e progettati per garantire equilibrio, sicurezza e performance su ogni terreno, anche nelle condizioni più difficili.

“Da sempre Suzuki valorizza uno stile di vita dinamico, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, rinnovando il proprio impegno al fianco degli sportivi che vivono la montagna in armonia con la natura e le sue sfide”. In questa dichiarazione d’intenti si ritrova il significato più profondo della partnership con FITri: il sostegno a uno sport capace di unire tecnologia, passione e rispetto per l’ambiente.

La storia di Suzuki nel mondo della mobilità è un racconto di tradizione e innovazione. Dal 1909, anno in cui Michio Suzuki fondò a Hamamatsu la Suzuki Loom Works, la casa giapponese ha saputo evolversi da produttore di telai tessili a protagonista mondiale dei motori. Dopo la prima bicicletta motorizzata Power Free del 1952 e la compatta Suzulight del 1955, sono seguiti modelli iconici come il fuoristrada Jimny e il SUV compatto Vitara, vero simbolo di libertà in movimento. Il percorso di sviluppo ha poi trovato nel 2024 una tappa storica con la presentazione di eVITARA, il primo modello 100% elettrico del marchio.

Oggi Suzuki continua a perseguire un obiettivo chiaro: equilibrare mobilità e rispetto per il pianeta. La filosofia sostenibile dell’azienda si riflette in tutte le sue produzioni – auto, moto e motori fuoribordo – pensate non solo per offrire esperienze di guida brillanti e sicure, ma anche per contribuire al benessere del pianeta e delle generazioni future.

Il nuovo capitolo firmato Suzuki e FITri rappresenta dunque più di una semplice collaborazione sportiva: è un esempio di sinergia tra efficienza tecnologica, energia umana e tutela dell’ambiente. Un messaggio potente, che corre veloce sulle nevi alpine accompagnando gli atleti di una disciplina che racconta il coraggio, la passione e l’equilibrio tra uomo e natura.

