Suzuki e la Federazione Italiana Rugby insieme per il torneo Six Nations 2025

Scelta dalla Federazione Italiana Rugby, Suzuki riconferma il suo impegno al fianco della Nazionale, e l’inconfondibile logo Suzuki sarà presente sui pantaloncini delle divise, seguendo con orgoglio ogni passo degli Azzurri.

Grazie a valori condivisi come dinamismo, passione e dedizione, Suzuki è pronta a supportare gli atleti azzurri nel prestigioso Torneo Six Nations, che prenderà il via in Scozia il prossimo 31 gennaio 2025.

Suzuki celebra la sua partnership con la Federazione Italiana Rugby con una livrea esclusiva #16thman dell’iconico SUV Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD, vestito con i colori e le grafiche ufficiali della maglia della Nazionale Italiana di Rugby.

Questa livrea speciale, rende omaggio allo spirito del rugby e ai valori condivisi con Suzuki: determinazione, versatilità e lavoro di squadra.

Il pubblico potrà ammirare la one-off Vitara #16thman durante il Six Nations, nel cuore del Village dedicato ai tifosi presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione delle partite della Nazionale Italiana di Rugby.

Dotata del sistema di trazione integrale 4WD ALLGRIP, la Vitara #16thman si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni terreno, incarnando al meglio lo spirito del rugby: affrontare con grinta e sicurezza qualsiasi sfida, che sia su un campo fangoso o su una strada dissestata. Suzuki, forte della sua esperienza nei veicoli ibridi e 4WD, dimostra ancora una volta di essere al fianco di chi vive la strada – o il campo – come un’avventura da vincere, senza compromessi.



La partnership con la Federazione Italiana Rugby testimonia l’impegno di Suzuki nel sostenere valori come il rispetto, il gioco di squadra e la determinazione, che fanno del rugby una disciplina unica e coinvolgente. Con questa edizione speciale, Suzuki vuole avvicinare il pubblico italiano non solo a un SUV di eccellenza, ma anche al cuore pulsante di uno sport che emoziona e unisce.