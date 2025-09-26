Connect with us

Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto italiano al Salone Auto Torino

Published

Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, in occasione della giornata inaugurale del Salone Auto Torino, Suzuki ha svelato al mercato italiano la nuova eVITARA ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e. Si tratta di una versione speciale e rivoluzionaria, che segna un vero punto di svolta nella storia del costruttore giapponese: ICHI, che in giapponese significa “PRIMO”, rappresenta infatti il debutto ufficiale di Suzuki nel mondo dei BEV (Battery Electric Vehicle).

Con la nuova eVITARA, Suzuki conferma il proprio DNA innovativo, coniugando attenzione alle esigenze dei clienti e rispetto per l’ambiente. Il marchio, già riconosciuto per le sue soluzioni ibride efficienti, entra ora nel segmento elettrico con un SUV a trazione integrale capace di mantenere intatto lo spirito iconico dei 4×4 Suzuki: performanti, affidabili e inarrestabili.

La nuova Suzuki eVITARA ICHI Edition si distingue per una batteria da 61 kWh che garantisce fino a 525 km di autonomia in città (secondo ciclo WLTP). Due sono le innovazioni tecnologiche progettate appositamente per il primo modello 100% elettrico della casa giapponese. La piattaforma HEARTECT-e, leggera e robusta, che ottimizza lo spazio interno e la protezione dagli elevati voltaggi, e il sistema di trazione integrale ALLGRIP-e, che utilizza due motori elettrici (uno per asse) per garantire stabilità, sicurezza e prestazioni da vero 4×4.

Il motore anteriore da 174 CV e quello posteriore da 65 CV assicurano una potenza complessiva di 184 CV, capace di offrire accelerazioni brillanti su strada e performance solide anche in fuoristrada. A completare il sistema, due e-Axle che integrano motore e inverter con batterie al litio-ferro-fosfato progettate per massimizzare sicurezza, longevità e affidabilità.

Con l’arrivo della eVITARA ICHI, si evolve anche il sistema Suzuki Connect, che introduce nuove funzioni pensate per la mobilità elettrica. Gli utenti possono monitorare lo stato di carica, programmare le ricariche, gestire il pre-condizionamento della batteria e attivare a distanza il climatizzatore, oltre a preriscaldare volante e sedili. La nuova funzione di Hybrid navigation integra informazioni sul meteo, disponibilità in tempo reale delle colonnine di ricarica e parcheggi con il navigatore di bordo, offrendo così un’esperienza di guida smart e connessa.

La Suzuki eVITARA ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e sarà disponibile esclusivamente nell’allestimento ICHI con carrozzeria bicolore e tetto nero, personalizzabile in cinque diverse tonalità. È già prenotabile presso la rete dei concessionari Suzuki a partire dal 26 settembre.

Il prezzo finale di lancio è fissato a 27.900 euro (chiavi in mano, IPT e PFU esclusi, vernice metallizzata bicolor inclusa), reso possibile grazie al massimo supporto degli incentivi statali di prossima apertura. Un posizionamento competitivo che rende la nuova eVITARA una delle proposte più interessanti nel panorama dei SUV elettrici.

