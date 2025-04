Suzuki irrompe nel mercato EV con la nuova eVITARA

Suzuki presenta il suo primo modello di veicolo elettrico (BEV), eVITARA. La eVITARA, basata sul concept “Emotional Versatile Cruiser”, si distingue per un design che fonde forza e innovazione, un propulsore BEV progettato per una guida agile e intuitiva, il sistema di trazione integrale “ALLGRIP-e” che promette prestazioni eccellenti anche in fuoristrada, e una piattaforma di nuova concezione denominata “HEARTECT-e” specificamente sviluppata per ospitare le batterie.

Il design della eVITARA è incentrato sul tema “High-Tech & Adventure”, che combina l’estetica all’avanguardia di un BEV con la robustezza tipica di un SUV. L’esterno vanta un design accattivante, enfatizzato da pneumatici di grande diametro e un passo lungo. Gli interni presentano un display integrato con funzionalità avanzate, pannelli e console centrale con rivestimenti che riflettono il tema “High-Tech & Adventure”. Il cuore pulsante della eVITARA è un propulsore BEV composto da un efficiente sistema eAxle che integra motore e inverter, e batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Questo sistema promette un’accelerazione progressiva da fermo e una ripresa più decisa in fase di sorpasso a qualsiasi velocità. La eVITARA è dotata del sistema 4WD elettrico “ALLGRIP-e”, che sfrutta due eAxles, uno per l’asse anteriore e uno per il posteriore. Questa tecnologia di trazione integrale elettrica, frutto dell’esperienza di Suzuki nel settore 4WD, non solo offre prestazioni elevate ma anche un controllo preciso del veicolo e un’eccellente reattività. Il sistema include anche una modalità “Trail” per facilitare la guida su terreni difficili, applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice alla ruota opposta (funzione LSD). La eVITARA introduce la nuova piattaforma “HEARTECT-e”, sviluppata appositamente per i modelli BEV. Questa piattaforma si caratterizza per una struttura leggera e robusta, protezione dall’alto voltaggio e interni spaziosi ottenuti grazie a sbalzi ridotti. La robustezza della piattaforma permette di massimizzare lo spazio per le batterie, eliminando la necessità di longheroni di rinforzo. Autonomia e Ricarica La eVITARA sarà disponibile con tre diverse opzioni di propulsore, offrendo le seguenti autonomie in modalità elettrica: 346-345 km (a seconda dell’allestimento) per la versione 49kWh 2WD.

428 km per la versione 61kWh 2WD.

412-396 km (a seconda dell’allestimento) per la versione 61kWh 4WD. Il sistema propulsivo garantisce una partenza da fermo rapida e fluida e un’accelerazione decisa in fase di sorpasso a tutte le velocità. La versione a 4 ruote motrici, grazie ai due motori elettrici posizionati sugli assali, promette prestazioni elevate anche su fondi sconnessi. La eVITARA è dotata di un sistema di gestione termica che include il controllo della temperatura della batteria e il controllo dell’aria condizionata, con modalità di funzionamento differenziate per ottimizzare l’utilizzo dell’energia. L’autonomia di guida è stata ulteriormente migliorata grazie all’adozione di una pompa di calore, che ha permesso l’integrazione di sedili e volante riscaldati senza compromettere l’efficienza. La produzione di eVITARA inizierà presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India nella primavera del 2025, mentre le vendite inizieranno in Europa, India e Giappone, a partire dall’estate del 2025.