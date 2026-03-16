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Suzuki lancia Smart Service 5+: manutenzione di valore per le auto oltre i cinque anni

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Suzuki introduce Smart Service 5+, un nuovo programma di manutenzione dedicato alle vetture con più di cinque anni di vita. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai Clienti una soluzione pratica, trasparente e conveniente, pensata per mantenere le auto in perfette condizioni nel tempo.

Il pacchetto proposto ha un prezzo fisso di 159 euro (IVA inclusa) e include 23 controlli tecnici gratuiti, oltre al cambio olio e alla sostituzione del filtro. Tutte le operazioni vengono eseguite da personale specializzato della rete ufficiale Suzuki, garanzia di sicurezza e professionalità.

Suzuki sottolinea che, al superamento dei cinque anni, la cura del veicolo diventa ancora più importante per assicurare affidabilità, efficienza e sicurezza. I controlli tecnici compresi nel pacchetto permettono di esaminare lo stato generale dell’auto, dalla parte meccanica ai principali sistemi di sicurezza, offrendo al cliente una visione completa delle condizioni del mezzo e contribuendo a mantenere invariata la qualità di prestazioni ed efficienza.

Questa iniziativa si inserisce all’interno dell’ecosistema dei servizi post-vendita della Casa giapponese, andando ad affiancare il programma Suzuki 3Plus, che copre i primi anni di vita della vettura con 3 anni o 100.000 km di garanzia, assistenza stradale 24 ore su 24 e controlli dedicati presso la rete ufficiale. Con Smart Service 5+, Suzuki estende quindi lo stesso approccio anche alla seconda fase del ciclo di vita dell’auto, continuando a offrire un’assistenza costante e di qualità.

Il progetto rispecchia pienamente la filosofia aziendale del marchio: “sviluppare prodotti di valore superiore ponendo l’attenzione al cliente”. Suzuki ribadisce che la soddisfazione del cliente è al centro di ogni attività, dalla ricerca e sviluppo fino ai servizi post-vendita. Tra i suoi principi guida emergono trasparenza, accessibilità, qualità e semplicità d’uso, accompagnate da un impegno costante verso l’affidabilità e la sicurezza.

In questa ottica, l’esperienza del cliente non si esaurisce con la consegna dell’auto, ma prosegue nel tempo attraverso programmi di manutenzione mirati e servizi integrati. Ogni interazione è concepita per rispondere alle esigenze quotidiane degli automobilisti e favorire un rapporto duraturo, fondato sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza.

Con Smart Service 5+, Suzuki conferma il proprio impegno nel proporre soluzioni concrete e di valore per i clienti, garantendo maggiore serenità e continuità nell’uso dell’auto, con la qualità e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono il marchio.

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