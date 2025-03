Suzuki porta la GSX-8R nel mondo di Street Fighter con una livrea speciale dedicata a Juri

Suzuki entra ufficialmente nell’arena dei videogiochi e lo fa in grande stile. La casa giapponese sarà protagonista ai campionati mondiali di CAPCOM CUP 11 e Street Fighter League: World Championship 2024, dove presenterà una versione unica della sua GSX-8R, ispirata al celebre picchiaduro “Street Fighter 6”. Nasce così la GSX-8R Tuned by JURI, una moto speciale che omaggia uno dei personaggi più iconici e amati del gioco: Juri Han.

Questa collaborazione prende vita proprio in occasione degli imminenti tornei mondiali di cui Suzuki è partner, unendo il mondo delle due ruote a quello dell’e-sport. Il franchise di Street Fighter, con oltre 56 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha raggiunto un successo straordinario con l’ultimo capitolo della saga, “Street Fighter 6“. Il nuovo sistema di controllo semplificato ha ampliato il pubblico, rendendo il gioco accessibile sia ai veterani della serie che ai neofiti del genere picchiaduro.

Suzuki ha voluto celebrare questa sinergia tra velocità e competizione realizzando una livrea esclusiva per la sua GSX-8R, ispirata proprio a Juri, una combattente che nel gioco si distingue per la sua passione per le moto e il suo stile aggressivo. La GSX-8R Tuned by JURI non sarà in vendita, ma resterà un esemplare unico destinato esclusivamente all’esposizione.

L’estetica della moto richiama l’inconfondibile stile di Juri con grafiche accese e audaci, ispirate al motivo a ragno che caratterizza il personaggio. Un dettaglio distintivo è il Feng Shui Engine, il particolare segno visibile sull’occhio sinistro di Juri nel videogioco, che viene riprodotto con un’inedita grafica sul motore della GSX-8R. Il logo della moto è stato disegnato a mano, con uno stile street custom che enfatizza l’anima ribelle del personaggio.

I fan potranno ammirare la GSX-8R Tuned by JURI nello stand Suzuki durante i campionati mondiali di CAPCOM CUP 11 e Street Fighter League: World Championship 2024, in programma dal 5 al 9 marzo presso il leggendario Ryogoku Kokugikan di Tokyo, un’area famosa per essere il tempio del sumo, lo sport nazionale giapponese. Ma non finisce qui: la moto proseguirà il suo tour espositivo facendo tappa nei più importanti eventi motociclistici giapponesi, con fermate previste nelle città di Osaka, Tokyo e Nagoya.