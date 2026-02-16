Connect with us

Motori

Suzuki porta la passione per il mare all'Eudi Show 2026 con innovazione e sostenibilità

Published

Suzuki conferma la sua presenza all’Eudi Show 2026, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della subacquea, che si terrà alla Fiera di Bologna dal 20 al 22 febbraio. Il brand giapponese partecipa con una proposta dedicata agli amanti del mare, presentando due gommoni ideali per sub e pescatori sportivi, dotati di motorizzazioni Suzuki all’avanguardia.

Lo stand Suzuki ospiterà due RIB firmati Focchi, il 490 SUB FISH e il 550 SUB FISH. Entrambi i battelli pneumatici con carena rigida sono progettati per rispondere alle esigenze di chi vive il mare quotidianamente con passione e competenza. Il primo misura 4,85 metri per 2,42, mentre il secondo raggiunge i 5,85 metri di lunghezza per 2,48 di larghezza. Entrambi sono trasportabili con auto e carrello e saranno equipaggiati con due motori di punta della gamma Suzuki.

Il 490 SUB FISH sarà motorizzato con il Suzuki DF40A EVO Stealth Line, il modello “senza patente” più venduto del marchio. Si tratta di un 4 tempi DOHC a tre cilindri in linea, 4 valvole per cilindro e cilindrata di 941 cc, proposto nella versione Matte Black con finitura opaca. Il motore gode di un’offerta speciale valida fino a fine marzo: finanziamento a tasso zero e prezzo promozionale a partire da 4.500 euro, IVA inclusa.

Il secondo gommone, il 550 SUB FISH, monta invece il Suzuki DF100B, una motorizzazione 4 tempi da 100 cavalli, leggera e compatta con un peso di soli 157 kg. Basato sul monoblocco dei modelli da 70, 80 e 90 CV, offre una cilindrata di 1502 cc, iniezione elettronica (EFI) e un sistema di doppia riduzione per garantire maggiore coppia. È dotato della tecnologia #consumameno (Suzuki Lean Burn), che riduce i consumi di carburante ottimizzando la combustione.

La partecipazione all’Eudi Show non rappresenta solo un’esposizione tecnica ma anche un momento di condivisione di valori profondi. Suzuki e FIPSAS rafforzano in questa occasione la loro joint partnership tecnica e valoriale, fondata su principi come disciplina, perseveranza, inclusione, rispetto e tutela ambientale. Suzuki si impegna attivamente nella salvaguardia degli ecosistemi acquatici attraverso campagne di sensibilizzazione e innovazioni tecnologiche a favore della sostenibilità.

Un esempio concreto è il sistema #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), un dispositivo di filtraggio che consente di raccogliere microplastiche dal mare direttamente durante la navigazione, attraverso il circuito di raffreddamento del motore. Una soluzione semplice e ingegnosa che riflette l’impegno del marchio verso la pulizia dell’ambiente marino.

La presenza Suzuki all’Eudi Show sarà arricchita anche da grandi nomi dello sport acquatico. I testimonial dello stand saranno Umberto Pelizzari, ex campione e recordman mondiale di apnea, Luigi Puretti, atleta della Nazionale Italiana di pesca in apnea e due volte Campione Italiano Assoluto, e Francesco Sena, apneista.

Suzuki unisce così tecnologia e passione, sport e sostenibilità, dimostrando ancora una volta che l’amore per il mare può trasformarsi in un impegno concreto per la sua tutela. Con l’offerta del DF40A EVO a tasso zero e una gamma di motorizzazioni sempre più efficienti e “green”, Suzuki si conferma protagonista assoluto dell’edizione 2026 dell’Eudi Show, portando in scena non solo prodotti ma una vera filosofia di navigazione responsabile e innovativa.

