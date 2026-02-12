Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner

Suzuki torna protagonista sul piccolo schermo con una campagna dal fascino invernale e dal tono profondamente emozionale. A febbraio 2026 debutta il nuovo spot dedicato alla Swift Hybrid, parte dell’iniziativa “My Perfect Partner”, che ancora una volta evidenzia la versatilità e l’eleganza della compatta giapponese.

Protagonista assoluta è Carolina Kostner, icona internazionale di grazia e talento, che interpreta in modo poetico il legame tra uomo e macchina. Il nuovo spot, firmato dall’agenzia Changee con la produzione di Parallelo 42, racconta una coreografia moderna e suggestiva: un tango sul ghiaccio tra la campionessa e la Swift Hybrid, in cui movimenti e ritmo si fondono in perfetta armonia. Un’armonia che prende forma attraverso la suggestiva coreografia sul ghiaccio, un moderno tango in cui Carolina Kostner e Swift Hybrid si muovono in sincronia, fondendo eleganza, controllo e passione in una narrazione visiva inedita.

Girato sul lago ghiacciato di Renon, lo spot evidenzia le qualità tecniche della Swift Hybrid, sottolineandone affidabilità, precisione e sicurezza anche in condizioni estreme. Il risultato è una campagna che unisce emozione e tecnologia, caratteri distintivi del marchio Suzuki, con un’estetica capace di trasmettere la perfetta intesa tra veicolo e guidatore. La compatta giapponese, grazie alla trazione 4×4 ALLGRIP e alla motorizzazione ibrida, si conferma una compagna fidata per ogni stile di guida e ogni contesto, con un design che unisce carattere e personalità.

La nuova Swift Hybrid rappresenta l’evoluzione di una lunga storia di innovazione. Fondata nel 1909 da Michio Suzuki a Hamamatsu, l’azienda iniziò producendo telai tessili automatizzati prima di lanciarsi nel settore motoristico nel 1952 con la bicicletta Power Free. Tre anni dopo nacque la prima automobile Suzuki, la Suzulight, una city car compatta e rivoluzionaria per l’epoca. Seguono tappe fondamentali come il primo motore fuoribordo del 1965 e il debutto, nel 1970, del mitico fuoristrada Jimny, destinato a diventare un simbolo del 4×4 leggero.

Nel 1988 arrivò il Vitara, il primo SUV compatto di casa Suzuki, innovativo per la sua capacità di unire off-road e comfort urbano. Oggi, il marchio prosegue la sua crescita con l’introduzione della eVITARA, il primo modello 100% elettrico presentato nel 2024, confermando una visione volta alla sostenibilità.

Suzuki ribadisce così la propria attenzione verso le tematiche ambientali e l’impegno costante nel promuovere un equilibrio tra mobilità e rispetto per il pianeta. L’azienda sviluppa prodotti automobilistici, motociclistici e fuoribordo pensati non solo per il benessere degli utenti, ma anche per quello delle generazioni future.

Con questa nuova campagna, Suzuki intreccia tradizione, tecnologia e arte visiva, offrendo una narrazione che celebra la bellezza del movimento e l’armonia tra uomo e macchina. La Swift Hybrid, come il tango sul ghiaccio interpretato da Carolina Kostner, si conferma un’espressione di equilibrio, stile e passione.