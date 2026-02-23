Suzuki presenta Swift Hybrid Sakura: la versione ispirata al fiore di ciliegio

Connect with us

Suzuki celebra la storia di vent’anni della sua compatta più amata lanciando una nuova edizione speciale che unisce tradizione e modernità. Si chiama Swift Hybrid Sakura e rappresenta un omaggio al celebre fiore di ciliegio, simbolo della cultura giapponese, reinterpretato in chiave automobilistica con una raffinata combinazione di colori, dettagli esclusivi e tecnologia ibrida di ultima generazione.

Un design che racconta il Giappone. La Swift Hybrid Sakura si distingue per la sua livrea BiColor, dove il Bianco Artico Metallizzato incontra l’Oro Rosa Metallizzato di tetto e calotte specchietti. L’effetto è elegante e prezioso, amplificato dalle decal con il carattere Kanji 桜 (“Sakura”) sui montanti posteriori. L’attenzione al dettaglio prosegue nell’abitacolo, dove pannelli porta, plancia e console centrale riprendono l’armonia dei toni oro rosa, creando un ambiente accogliente e sofisticato.

La serie speciale nasce sulla base della versione 1.2 Hybrid AT Top, che già offre una dotazione ricca per il segmento: cerchi in lega bi-color da 16”, fari full LED, climatizzatore automatico, sedili riscaldabili, vetri privacy e sistema multimediale con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’allestimento Sakura aggiunge elementi esclusivi come la base di ricarica wireless e un nuovo bracciolo centrale rifinito con materiali pregiati.

Sotto il cofano, la Swift Hybrid Sakura conferma il collaudato motore 1.2 12V DualJet mild-hybrid da 81 CV abbinato a un cambio automatico, una combinazione che privilegia il comfort e la fluidità di guida, mantenendo ottimi livelli di efficienza. I consumi, da 4,4 a 4,9 l/100 km nel ciclo WLTP, e le emissioni di CO₂ a partire da 99 g/km, ne fanno una delle proposte più rispettose dell’ambiente nel suo segmento.

Da sempre punto di riferimento nelle utilitarie compatte, la Swift mantiene le sue doti di agilità con una lunghezza di soli 3,86 metri, ideale per l’uso urbano ma perfetta anche per percorsi extraurbani. Il modello offre una ricca suite di ADAS di ultima generazione: dal sistema di frenata automatica “Attentofrena” (Dual Sensor Brake Support II) al mantenimento di corsia “Guidadritto” e “Guidadritto liv.3”, fino all’Adaptive Cruise Control e al riconoscimento segnali stradali “Occhioallimite”. Non mancano inoltre il monitoraggio dell’angolo cieco, l’assistenza alla partenza in salita, l’eCall e il sistema Suzuki Connect, che consente di interagire con l’auto tramite smartphone.

Un’edizione da collezione. La Swift Hybrid Sakura è proposta al pubblico a 21.950 euro chiavi in mano, con vernice BiColor e pacchetto MSS inclusi (IPT e PFU esclusi). Per chi desidera una formula flessibile, è disponibile anche il finanziamento Suzuki Solution, che consente di mettersi al volante della Sakura a partire da 99 euro al mese (TAN 5,95%, TAEG max 7,65%) con anticipo di 8.760 euro e maxirata finale di 12.359 euro.

Con la Swift Hybrid Sakura, Suzuki celebra anche un traguardo importante: 20 anni di successi per la sua compatta di punta, nata nel 2004 come modello strategico globale e oggi con oltre 10 milioni di unità vendute nel mondo. Nel corso delle generazioni, la Swift ha saputo evolvere in tecnologia, stile e sostenibilità, restando fedele allo spirito che l’ha resa un’icona nel panorama automobilistico internazionale.

Suzuki conferma così la sua vocazione a coniugare tradizione e innovazione, proseguendo un percorso cominciato nel 1909 e che oggi abbraccia mobilità sostenibile e attenzione all’ambiente. La Swift Hybrid Sakura rappresenta la sintesi perfetta di questo impegno: un’auto che racchiude l’eleganza giapponese del fiore di ciliegio e la tecnologia di una casa automobilistica che guarda sempre avanti.

