Suzuki pronta a stupire a EICMA 2025 con le novità 2026 e la Capsule Collection

Suzuki si prepara a essere protagonista assoluta alla 82ª edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, che si terrà a Milano da giovedì 6 a domenica 9 novembre 2025. La casa giapponese promette di sorprendere gli appassionati con una serie di anteprime mondiali e iniziative esclusive. La conferenza stampa ufficiale Suzuki è fissata per martedì 4 novembre alle ore 9:30, presso il Padiglione 6, Stand I42, e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia.

Il marchio di Hamamatsu presenterà in anteprima mondiale la gamma moto Suzuki 2026, offrendo una panoramica completa che spazia dal mondo Adventure Tourer con le V-Strom 1050DE e 800DE, al segmento Crossover con la GSX-S1000GX, fino alle sportive GSX-8R e GSX-R1000R, simbolo dell’anima racing Suzuki. Accanto alle versioni stradali, neo retrò ed enduro, spazio anche agli scooter, tra cui spicca l’e-Address, presentato in anteprima europea. Questo scooter elettrico incarna la filosofia “Run.Turn.Stop”, con un perfetto equilibrio tra prestazioni, autonomia fino a 80 km e maneggevolezza ideale per la mobilità urbana.

Non mancheranno sorprese uniche come la GSX-8R Tuned by JURI, una special da esposizione ispirata al personaggio Juri di Street Fighter 6, realizzata in occasione del torneo mondiale CAPCOM CUP 11. Questa versione esclusiva sfoggia una livrea dedicata con richiami al motivo a ragno e un originale Feng Shui Engine visibile sul motore, simbolo dell’incontro tra design e cultura pop.

Nell’area motocross del padiglione saranno protagoniste le RM-Z250 e RM-Z450, quest’ultima vincitrice di cinque titoli AMA Motocross 450 e due titoli AMA Supercross 450. A rappresentare l’anima sportiva della casa giapponese ci sarà anche la GSX-R1000R, supersportiva che celebra i 40 anni della filosofia GSX-R “Designed to Perform, Built to Thrill” con tre livree celebrative: la storica blu del 1986, la gialla del team Alstare 2005 e la rossa dedicata al campione del mondo Kevin Schwantz.

Il leggendario pilota texano sarà anche tra i protagonisti della Champions Charity Race nell’area esterna MotoLive, un evento benefico che vedrà in pista campioni e leggende del motociclismo. Schwantz correrà su una DR-Z4S con una speciale livrea “34”, tributo al numero e ai colori con cui conquistò il titolo mondiale 500cc nel 1993 sulla Suzuki RGV500.

Lo spazio Suzuki a EICMA sarà arricchito anche da una sezione interamente dedicata al futuro sostenibile della casa, con la GSX-R1000R del Team CN Challenge, alimentata con carburante 100% sostenibile e costruita con componenti eco-friendly, reduce dalla celebre 8 Ore di Suzuka, una delle gare endurance più prestigiose al mondo.

A completare l’esperienza, un’area esclusiva accoglierà la Suzuki Capsule Collection, la nuova linea di abbigliamento in edizione limitata che intreccia heritage e street attitude. I capi reinterpretano simboli e grafiche storiche del marchio in chiave contemporanea, permettendo ai visitatori di acquistare fino a cinque articoli per persona direttamente allo stand.

Con un mix di innovazione, tradizione e passione sportiva, Suzuki conferma la sua vocazione a emozionare e ispirare, ribadendo a EICMA 2025 la forza del suo DNA: performance, design e sostenibilità per il futuro delle due ruote.

