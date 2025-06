Suzuki sarà Mobility Partner auto e moto del Giro Donne e del Giro Next Gen

Suzuki rafforza il suo impegno nel mondo del ciclismo rinnovando la partnership come Mobility Partner per il Giro d’Italia Women 2025 e il Giro Next Gen 2025. La presentazione ufficiale, tenutasi il 10 giugno presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco del settore ciclistico e dell’automobilismo.

In questo contesto, Suzuki ha confermato il suo sostegno fornendo una flotta integrata di auto e moto, che avrà il compito di supportare le squadre durante le due prestigiose gare. Il Giro d’Italia Women 2025 prenderà il via da Bergamo il 6 luglio, mentre il Giro Next Gen inizierà a Rho il 15 giugno.

Il Presidente e CEO di Suzuki Italia, Massimo Nalli, ha affermato: “Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta come Auto e Moto del Giro d’Italia Women e del Giro Next Gen, due eventi che rappresentano il presente e il futuro del ciclismo. Valori come impegno, passione e sostenibilità ci legano profondamente all’icona italiana del Ciclismo, il Giro. Con una flotta di decine di moto e auto, supporteremo l’organizzazione lungo tutto il percorso. Siamo particolarmente fieri di legare il nostro nome alla Maglia Bianca del Giro Next Gen, simbolo dei giovani talenti in crescita. La nostra storia con il ciclismo ed il Giro continua, con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha sottolineato l’importanza del supporto di Suzuki: “Il Giro d’Italia Women rappresenta una delle manifestazioni sportive più rilevanti nel panorama internazionale, e poter contare sul supporto di partner così prestigiosi è per noi motivo di grande orgoglio. Sponsorizzazioni come queste non sono semplici collaborazioni commerciali, ma veri e propri investimenti nel futuro del ciclismo femminile. La loro fiducia dà forza alla nostra visione e consente a questa corsa di crescere anno dopo anno, sia in termini di qualità organizzativa che di visibilità globale. L’arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – un luogo iconico dello sport mondiale – sarà la degna conclusione di un percorso entusiasmante, che celebra il talento delle atlete e l’eccellenza del Made in Italy”.

Suzuki, con il suo storico legame con il ciclismo, sottolinea il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti con il Giro Next Gen, dove sarà presente con il proprio logo sulla Maglia Bianca, riservata al miglior giovane nella classifica generale. Inoltre, il Giro d’Italia Women, incluso nel calendario UCI Women’s WorldTour 2025, offrirà una sfida impegnativa con i suoi 939,6 km e un dislivello totale di 14.000 metri, attraversando cinque regioni italiane.